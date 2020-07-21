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21.07.2020 15:02
Рубрика: Власть

Глава Минобрнауки оценил развитие Новосибирского научного центра

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Перспективы развития Новосибирского научного центра (ННЦ) - тема совещания, которое прошло в правительстве области под руководством министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и губернатора Андрея Травникова.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Как сообщил глава региона, ННЦ - крупнейший научно-образовательный и инновационный центр России, драйвером которого с 2018 года является комплексная программа "Академгородок 2.0" (реализуется при участии правительства области).

Андрей Травников отметил, что президенту РФ Владимиру Путину предложен проект перезапуска успешного опыта развития территории с повышенной концентрацией науки и инноваций.

Фото: Правительство Новосибирской области
Андрей Травников и министр науки РФ обсудили развитие "Академгородка 2.0"

- Во главу угла комплексной программы "Академгородок 2.0" поставлена научная, внедренческая составляющая, определены проекты научно-технологического развития и развития научной инфраструктуры, - сказал губернатор.

Для реализации проекта применяются возможности не только нацпроекта "Наука", но и всех остальных нацпроектов. По каждому сегменту программы "Академгородок 2.0" определен круг партнеров-инвесторов или круг пользователей - заинтересованных индустриальных партнеров. Интеграционным ядром программы "Академгородок 2.0" определен Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ).

Губернатор попросил министра Валерия Фалькова содействовать в активизации деятельности межведомственной рабочей группы при Минобрнауки России по развитию ННЦ, включая инфраструктуру центра.

- Необходимо мыслить категориями макрорегионов и необходимо, чтобы "Академгородок 2.0" усиливал не только Новосибирскую область, но и регионы вокруг, чтобы была усилена кооперация с ними, - обратил внимание участников совещания Валерий Фальков.

В совещании приняли участие полпред РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, председатель СО РАН Валентин Пармон, ректор НГУ Михаил Федорук, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, мэр наукограда Кольцово Николай Красников, руководители научных институтов СО РАН.

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