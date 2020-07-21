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21.07.2020 22:32
Рубрика: Общество

Ближе к центру

Валерий Фальков встретился с учеными
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Столичный выпуск № 159(8213)
Во время двухдневного визита в Новосибирск глава минобрнауки Валерий Фальков посетил экспериментальное производство Института ядерной физики СО РАН, встретился с учеными и ректорами новосибирских вузов. Им он рассказал о новой программе стратегического академического лидерства.
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- Программа нацелена не только и не столько на развитие университетов, сколько на развитие консорциумов, в которые войдут вузы и научные организации, - отметил министр. - Интеграция науки и образования - в этом основное отличие новой программы.

Яркий пример такого "тандема" - Математический научный центр мирового уровня (НЦМУ), который создан в новосибирском Академгородке менее года назад. Здесь будет апробирована, а в дальнейшем масштабирована на весь Западно-Сибирский макрорегион принципиально новая система интеграции образования, исследований и высокотехнологичного бизнеса в математике и смежных областях, таких как Computer Science, анализ и обработка данных, искусственный интеллект.

Развитие НЦМУ, а также центра генетических технологий, инфраструктурных проектов - Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) и Сибирского научного центра высокопроизводительных вычислений и обработки данных - часть масштабной стратегии развития Новосибирского госуниверситета. А все вместе - часть комплексной программы "Академгородок 2.0".

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