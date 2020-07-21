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21.07.2020 08:58
Рубрика: Власть

Губернатор Александр Усс рассказал о ситуации в Норильске

Губернатор Александр Усс провел заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса на территории Красноярского края. Одним из основных вопросов стало обсуждение эпидемиологической ситуации в Норильске и доклад главы города Рината Ахметчина.

Напомним, накануне Ринат Ахметчин направил обращение на имя главы региона и председателя Законодательного Собрания края и провел пресс-конференцию, где рассказал о своем обращении. В письме было отмечено ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Норильске, расхождение в официальной статистике, отсутствие резерва мест в местных стационарах, недостаточный объем тестирования пациентов на COVID-19, недостаток врачей и среднего медицинского персонала.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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Губернатор акцентировал внимание на том, что в ранее полученных письмах от Рината Ахметчина ситуация в городе оценивалась как штатная и рабочая. Сигналов о проблемах от администрации города не поступало ни письменно, ни устно. "За последнее время я четыре раза был в Норильске, и глава города ни разу не поднимал проблемных вопросов, связанных с эпидемиологической ситуацией", - добавил Губернатор и попросил главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю Дмитрия Горяева и членов краевого Правительства прокомментировать обращение мэра.

По словам Дмитрия Горяева, на сегодняшний день в Норильске 436 подтвержденных случаев коронавируса (+17 за сутки). Это ниже аналогичных показателей по краю и городу Красноярску. При этом данные главы города о 832 случаях инфицирования, которые он проверил пофамильно в соответствии с выданными больничными листами, является грубой ошибкой, поскольку больничные листы выдают также бессимптомным "контактникам" для недопущения дальнейшего возможного распространения инфекции.

Согласно подтвержденным данным, за все время коронавируса в Норильске 6 официально умерших от коронавируса. Что касается остальных летальных исходов, указанных в обращении (более 20) - они произошли по причине пневмоний, не связанных с COVID-19, от болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований.

Глава Роспотребнадзора по краю подчеркнул, что не допустить дальнейшее распространение инфекции поможет соблюдение жителями города масочного режима и социальной дистанции, особенно на объектах торговли, на остановках и в транспорте.

Не получил подтверждения и указанный Ринатом Ахметчиным недостаток врачей и среднего медицинского персонала. В Норильске обеспеченность врачами и медперсоналом среднего звена выше, чем по краю и Красноярску, что позволяет укомплектовать госпитальные "ковидные" отделения за счет перераспределения персонала между учреждениями.

Так, официально в медучреждениях Норильска трудятся 769 врачей, 2064 средних медработников. В то же время треть из них находится в отпуске. "Отпустить 30% медиков в отпуск в столь сложный период - это большая управленческая ошибка и недостаточный контроль за ситуацией", - обратился Александр Усс к мэру города.

Кроме того, в крае был сформирован резерв медицинских работников, согласившихся работать в инфекционных госпиталях Норильска - 13 врачей и 21 средний медработник. Из них на работу фактически приглашены 8 медсестер, с остальными либо не выходили на связь, либо отказали в трудоустройстве. При этом медработникам, приглашенным на работу в Норильск, отказано в компенсации расходов на проезд, остаются открытыми вопросы проживания, питания и обсервации на 14 дней после выхода из инфекционного госпиталя.

Исходя из сложившейся ситуации, дополнительного привлечения медицинских кадров в Норильск не требуется.

Обеспеченность коечным фондом в Норильске также находится на должном уровне. Согласно нормативам Минздрава РФ, в пиковый период в Норильске должен быть резерв не менее 170 коек. В настоящее время организовано порядка 280 коек. Потребность в КТ обеспечена за счет частного центра КТ-исследований (услуга бесплатная, входит в ОМС).

Фото: Правительство Красноярского края
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Тестирование пациентов на COVID-19 в городе проводят на базе лабораторий Норильской межрайонной детской больницы и филиала краевого Центра гигиены и эпидемиологии. За весь период проведено порядка 27 тысяч исследований, из них порядка 30% - работники ГМК "Норильский никель" по договору на оказание соответствующих услуг.

Таким образом, катастрофическое ухудшение эпидемиологической ситуации в Норильске не подтверждается. Сам Ринат Ахметчин в ходе заседания оценил ситуацию в городе как тяжелую, но стабильную и поблагодарил Минздрав за оказанную помощь.

Подводя итоги рабочей встречи, Александр Усс подчеркнул, что эффективность мер по сдерживаю коронавируса на две трети зависит от работы местной власти.

- У вас с учетом уехавших отпускников в городе осталось порядка 100 тыс. человек. При этом, вы имеете огромное преимущество, это контролируемый аэропорт - и, тем не менее, заболеваемость увеличивается. Чтоб это остановить, необходимо принять меры по соблюдению жителями масочного режима и социальной дистанции, подготовить обсерваторы и организовать тестирование для прибывающих, - пояснил Александр Усс.

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