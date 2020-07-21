В Томске пресекли канал легализации мигрантов

В Томске сотрудники УФСБ пресекли деятельность преступной группы, организовавшей незаконный канал легализации мигрантов из стран Центральной Азии и Закавказья.

По данным ведомства, сотрудники нескольких коммерческих организаций за деньги изготавливали поддельные документы для иностранцев. Подозреваемые делали мигрантам фиктивную регистрацию и заключали с ними трудовые договоры. Таким образом, за денежное вознаграждение приезжие могли получить патент и вид на жительство в России.

- Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Организация незаконной миграции", - сообщает пресс-служба УФСБ России по Томской области.

По делу задержаны шестеро подозреваемых, двое из них по решению суда заключены по стражу.