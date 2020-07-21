В Томске разработали гимнастику для переболевших коронавирусом

Врачи Томского врачебно-физкультурного диспансера разработали лечебную гимнастику для реабилитации пациентов после COVID-19.

Специальный комплекс упражнений рассчитан на тех, кто перенес пневмонию и был подключен к системе искусственной вентиляции легких.

По словам медиков, переболевшие новой коронавирусной инфекцией нуждаются в особенной реабилитации.

- Регулярная гимнастика предотвратит развитие дыхательной недостаточности и будет способствовать восстановлению мышечного тонуса, - говорит главный врач врачебно-физкультурного диспансера, кандидат медицинских наук Елена Пашкова.

Комплекс упражнений также поможет восстановить все функции организма и послужит профилактикой вторичных осложнений.