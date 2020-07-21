На Ставрополье из-за пылевой бури в ДТП пострадали пять человек

На автодороге Буденновск - Ачикулак - Нефтекумск в Ставропольском крае в результате ДТП с двумя отечественными легковушками пострадали пять человек. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, причиной аварии предварительно считают пылевую бурю, которая налетела с полей.

- В результате ограниченной видимости из-за ветра и пыли с полей в районе 11 часов 21 июля Нефтекумском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей Lada Priora. В результате 5 человек доставлены в больницу, - говорится в сообщении УГИБДД Ставрополья в Instagram.

После ДТП из-за негативных погодных условий на участке дороги временно запрещено движения для любого транспорта. Как отметили в Госавтоинспекции региона, ограничения будут действовать, пока ситуация с видимостью не улучшится.