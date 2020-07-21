На горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии приступили к строительству новой трассы "красного" уровня сложности. Сейчас идет обработка скальных пород и подготовка полотна будущей трассы.

Начинаться она будет от станции "Гара-Баши", расположенной на высоте 3846 метров. Ее средняя ширина составит 40 метров, протяженность по склону - 1,5 километра, перепад высот - более 400 метров. Она разнообразит отдых опытных лыжников и сноубордистов. В районе трассы установят снегоудерживающие барьеры для защиты от лавин.

- Сейчас на участке "Гара-Баши" - "Мир" только одна горнолыжная трасса, тоже "красного" уровня сложности. Открытие новой ее разгрузит, катание в высокий сезон станет комфортнее, - отметил гендиректор КСК Хасан Тимижев.

Всего на курорте обустроено больше 15 километров горнолыжных трасс, работает семь подъемников. В перспективе компания намерена построить еще три канатные дороги и девять трасс. Завершить же работы на этом объекте и открыть его планируется в предстоящем зимнем сезоне.