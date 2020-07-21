В Чечне силовики уничтожили тайник с боеприпасами

Росгвардейцы при содействии Федеральной службы безопасности уничтожили тайник со взрывчаткой и боеприпасами в Веденском районе Чечни. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии, в тайнике находились в том числе патроны к огнестрельному оружию, взрыватели и экстремистская литература.

- В ходе выполнения служебно-боевых задач военнослужащие грозненского соединения Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ в окрестностях села Ца-Ведено Веденского района обнаружили тайник со взрывчатыми веществами и боеприпасами. Саперами группы разминирования Росгвардии содержимое тайника было уничтожено накладным зарядом, - отметили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что тайник, вероятно, остался со времени ведения активных боевых действий на территории Чеченской Республики. Содержимое могло представлять реальную опасность, если бы было найдено местными жителями.