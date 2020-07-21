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21.07.2020 21:05
Рубрика: Происшествия

В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила у государства 78 млн

Текст: Алена Ларина (Махачкала)

В Дагестане преступная группа, в которую входили адвокаты, нотариусы и полицейские, украла из бюджета около 78 миллионов рублей. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Хищения происходили с 2011 по 2020 годы. По данным следствия, мошенники подделывали исковые заявления от граждан, якобы, имеющих право на реабилитацию в связи с незаконным привлечением их к уголовной ответственности, и другие документы, необходимые для получения денежных компенсаций "пострадавшим".

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В рамках расследования громкого уголовного дела правоохранительными органами задержаны руководитель преступного сообщества Арсланали Абулмуслимов и шесть его участников. Среди задержанных, в том числе, должностные лица органов внутренних дел, адвокаты и нотариусы.

В зависимости от роли каждого из них в совершении преступлений, они подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем, а также мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

Абулмуслимову и шести подозреваемым выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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