В Дагестане возродили выпуск знаменитых консервов

В акватории Каспийского моря Дагестана наращивают вылов кильки и других видов рыб. На прилавках после долгого перерыва появилась знаменитые с советских времен консервы "Килька в томатном соусе".

Как заверили в правительстве региона, реализация в республике проекта по возрождению килечного промысла и переработке рыбы позволит создать более полторы тысячи рабочих мест и привлечь в экономику региона инвестиции в размере трех миллиардов рублей. Определены площадки для строительства двух крупных рыбоперерабатывающих заводов, которые станут выпускать мороженую продукцию, консервы и копченую рыбу.

В ближайшие годы планируется наладить производство более 50 миллионов условных банок рыбных консервов в год.

В республике снова начали выпускать некогда знаменитую кильку в томате. Руководитель перерабатывающего предприятия Саид Саидов отметил, что консервы "Килька каспийская в томатном соусе" изготавливаются в соответствии со старой, так полюбившейся всем советской технологией.

- При производстве продукции используется только местное сырье. В ближайшем будущем мы планируем расширить ассортимент и выпускать сазана в томате и в собственному соку, сельдь маринованную, кильку в масле. Будет также налажено производство деликатесной продукции из осетровых и лососевых, - заявил он.