В республике на одном из крупных заводов начали производить биоэтанол, который является эффективной добавкой к топливу, повышающей его октановое число. Это знаковое событие для региона, который шел к нему несколько лет.

В отличие от спирта, из которого производят алкогольную продукцию, топливный этанол не содержит воды и изготавливается методом ускоренной дистилляции, вследствие чего в нем содержится метанол и сивушные масла, а также бензин - все это делает его непригодным для питья. Крепость этанола - 99,9 процента. Сырьем для его изготовления могут стать практически любые культуры с содержанием сахара - батат, свекла, картофель, маниока. Пригодны и древесные опилки. При горении он распадается на углекислый газ, выделяя безвредный пар и небольшое количество тепла. По данным лабораторных исследований, для получения автомобильного топлива с октановым числом 92 необходимо смешать одну часть биоэтанола и 10 частей 76-го бензина. Проектная мощность североосетинского завода - 200 тонн продукта в сутки. Поставщиками сырья для производства биоэтанола стали сахарные заводы Краснодарского края.

Выпуск биоэтанола в нашей стране стал возможен благодаря тому, что в России вступил в силу закон о производстве и обороте данной топливной добавки. Документом вводится понятие "биоэтанол", определяется порядок лицензирования производства, хранения и поставки денатурированного этилового спирта.

- Нефтеперерабатывающие компании сейчас в качестве присадки, повышающей октановое число, используют метил-требутиловый эфир (МТБЭ), - рассказывает руководитель управления по государственному регулированию и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции Северной Осетии Игорь Базоев. - Это нефтехимический продукт. Фактически он главный конкурент биоэтанола на рынке. При этом данное вещество плохо влияет на экологию, из-за чего оно запрещено для использования, например, в Европе и США. Там везде вводят в качестве присадки для топлива и повышения октанового числа именно биоэтанол. В последние годы это делают и на Украине.

В Северной Осетии сконцентрировано большое число спиртзаводов - 17, из них простаивает девять. Возрождение производства для выпуска биоэтанола дало бы грандиозный экономический эффект. Согласно информации властей РСО - Алания, при полной загрузке эти предприятия смогли бы обеспечить работой более трех тысяч человек. Кроме этого, еще около пяти тысяч человек трудоустроили бы в смежных отраслях сельского хозяйства. Как подсчитали специалисты, только налоговые отчисления от спиртзаводов, выпускающих биоэтанол, составили бы почти 1,5 миллиарда рублей.

К тому же это экологически чистое вещество, его использование, значительно снизит выброс вредных веществ в атмосферу. Также благодаря ему можно уменьшить температуру сгорания топлива, что увеличивает рабочий ресурс двигателя в автомобилях.

Есть еще один важный момент. Выпуск экологической присадки к топливу стимулирует развитие сельского хозяйства. Как заявляют эксперты, биоэтанол - на самом деле лишь второстепенный продукт в технологической цепочке производства. Главный же - высокобелковый корм для животных.

- При его производстве остается много послеспиртовой браги - барды, - сообщила главный специалист-эксперт управления по государственному регулированию и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции Северной Осетии Лада Икина. - На один литр спирта приходится 12-13 литров барды, при высушивании которой получается белковая субстанция. Из нее в дальнейшем изготавливается корм для крупного рогатого скота, а также птицы международного стандарта DBGS, который очень востребован во многих странах мира.

- Это создает стимул для развития мощного производства кормов в нашей стране, а следовательно, развития животноводства, - считает президент национальной биотопливной ассоциации Алексей Аблаев. - В России в последние годы собираются рекордные урожаи зерна. Но при этом, по нашим оценкам, ежегодно недобирается около 10-11 миллионов тонн. Аграрии просто не засевают дополнительные площади, так как опасаются перепроизводства. Выпуск больших объемов биоэтанола потребует тех самых 10 миллионов тонн. А это новые рабочие места и поступления налогов в бюджет. Мультипликативный эффект окажется колоссальным.

Пока же, несмотря на принятый и вступивший в силу закон, резкого всплеска производства биоэтанола не наблюдается, а в Осетии по-прежнему простаивает без дела почти десяток спиртзаводов. Дело в том, что нормативный акт рекомендует, но не обязывает использовать в топливе биоэтанол. В итоге спроса на рынке на него не возникло.

Для крупных нефтяных компаний, как отечественных, так и зарубежных, которые занимаются производством нефтехимических эфиров, производители биоэтанола являются конкурентами, способными "откусить" значительную часть прибыли. И с этим никто мириться просто так не будет.

Понимая сложившуюся ситуацию, владельцы североосетинских спиртзаводов стали налаживать контакты с клиентами из Ирана, Турции, Грузии и Армении. Там уже заинтересовались поставками данной продукции из России.

Одновременно правительство Северной Осетии подготовило поправки в закон о биоэтаноле, главной из которых является требование обязательного добавления в бензин этой присадки. Предложения республиканских властей поддерживают в минсельхозе России. Эти изменения способны в одночасье превратить РСО - Алания в крупнейшего поставщика биоэтанола в стране.

Конкретно

Михаил Ершов, руководитель отдела автомобильных и авиационных бензинов и присадок к ним АО "Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти":

- Существует два способа повышения октанового числа в автомобильном топливе. Это добавка нефтехимических эфиров, производимых из углеводородов, и добавка этанола. Поскольку топливу присадки абсолютно необходимы, во всем мире используют один из них, но более распространен второй. В США и Бразилии биоэтанол вообще вытеснил нефтехимические эфиры, а в странах Европы они конкурируют друг с другом. В молекуле этанола присутствует кислород, что способствует лучшему сгоранию топлива и уменьшению вредных выбросов в атмосферу.

А как у них

Наследный британский принц Чарльз радикально модернизировал свой кабриолет Aston Martin и перевел его на биоэтанол. Но этого ему показалось мало. Двигатель машины снова доработали, и теперь он использует в качестве топлива белое вино. Инженеры Aston Martin заявили, что модернизация проблем не вызвала, так как данный автомобиль может работать на всем, что горит. С топливом у Чарльза тоже не должно возникнуть проблем. Сейчас британское вино мало кто покупает и на складах его в избытке. Кроме того, по указанию принца локомотив поезда королевской семьи перевели на биодизель, получаемый из растительного масла. В мире же безусловными лидерами в использовании биоэтанола являются Бразилия и США.