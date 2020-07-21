Фальшивый покупатель квартиры в Коми выманил у хозяйки 56 тысяч рублей

Полиция города Вуктыл в Республике Коми выясняет обстоятельства обмана местной жительницы. У женщины выманили 56 тысяч рублей при продаже квартиры.

Как сообщает УМВД по Республике Коми, женщина решила продать квартиру, разместила объявление и ей позвонил потенциальный покупатель.

Неизвестный мужчина заявил, что готов купить квартиру, а заодно предупредил женщину, что ей предстоит заплатить 13-процентный налог с продажи.

Женщина растерялась, она самостоятельно деклараций никогда не заполняла, налоги за нее всегда платил работодатель.

Покупатель сказал, что все документы оформит сам. Женщина с готовностью перевела ему 56 тысяч рублей на счет, привязанный к мобильному телефону. После этого мужчина перестал выходить на связь.

Горожанка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Сейчас лжепокупателя ищут.