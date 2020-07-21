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20.07.2020 20:00
Рубрика: Общество

Рыбаки попали в сети

Мест для любителей отдохнуть с удочкой может стать меньше
Текст: Алексей Михайлов
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(8212)
Рыбная реформа, которая завершается в 2021 году, может не принести желаемых результатов. Одна из целей - свободный доступ рыбаков-любителей к местам лова. Платные участки за редким исключением отойдут в прошлое. Но есть риск, что участков для промышленного лова станет больше. И их сети могут осложнить доступ к воде для рыбаков-любителей.
Рыбакам-любителям и ученым удалось отстоять свое право ловить рыбу на озере Имандра. Фото: Александр Корольков/ РГ Рыбакам-любителям и ученым удалось отстоять свое право ловить рыбу на озере Имандра. Фото: Александр Корольков/ РГ
Рыбакам-любителям и ученым удалось отстоять свое право ловить рыбу на озере Имандра. Фото: Александр Корольков/ РГ

Виной всему - пробелы в законодательстве, утверждают эксперты "РГ", из-за чего продолжают сокращаться не только участки для любителей, но и популяции ценных рыб. Взаимоотношения во внутренних водоемах любителей отдыха с удочкой и пользователей участков для промышленного лова, который ведется с помощью сетей, недостаточно отрегулированы.

Озеро без удочки

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым
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"Во время нереста существует запрет на любительскую рыбалку, но не запрещен промышленный лов, - рассказала председатель совета "Питерского клуба рыболовов" Тамара Ортикова. - Такая ситуация возникает на Ладожском озере. Мы предложили откорректировать правила рыболовства, чтобы промысловикам также был запрещен лов во время нереста".

В Мурманской области эти противоречия оказались еще серьезнее. Около 40 участков на крупных водоемах Заполярья отданы под промышленное рыболовство и проектируются новые. Рыбакам-любителям доступ туда будет фактически закрыт, рассказал Валерий Иркашев, председатель правления фонда "Мурманский лосось", созданного для охраны лосося в водоемах региона. Часть участков для промлова есть на озере Имандра, одном из самых популярных в Заполярье среди рыбаков-любителей. Их площадь - до трех гектаров, и обычно они полностью перекрываются сетями. А в правилах рыболовства указано: нельзя ловить удочкой на расстоянии 200 метров от стационарного орудия лова, в том числе и от сетей.

Ценные виды рыб все больше замещаются щукой, налимом и корюшкой. Эксперты связывают это с промышленным ловом сетями

Лосось больше не клюет

"Я категорический противник сетного лова, поскольку сети наносят большой ущерб экосистемам озер и рек, - продолжает Валерий Иркашев. - И, если на внутренних водоемах Кольского полуострова возобновится масштабный сетной лов, его последствия будет трудно предсказать. Прежде чем организовывать промышленное рыболовство, необходимо проводить широкое общественное обсуждение этого вопроса".

Фото: Павел Симаков/ТАСС
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Директор Лапландского биосферного заповедника Сергей Шестаков подтверждает: эти последствия могут быть действительно серьезными. "Один из проектируемых участков на озере Имандра перекрывает вход в губу Воче-Ламбина и далее в реку Нижняя Чуна на территории заповедника, - отмечает он в своем письме. - Второй перекрывает вход в Монче-губу. Данные участки находятся на миграционных путях крупных рыб-производителей кумжи и других видов. Это поставит под угрозу существование в бассейне озера популяций кумжи и сига, которые и без того сократились. Предлагаем использовать озеро Имандра для любительского рыболовства и исключить рыбопромысловые участки на озере из перечня планируемых к рассмотрению".

Когда-то на Имандре действительно велся промышленный лов. Озеро славилось ценными видами рыб: атлантическим лосем, кумжой, арктическим гольцом, обыкновенным сигом, европейскими ряпушкой и хариусом. Но еще лет восемьдесят назад запасы водных биоресурсов озера были существенно подорваны. И этот ущерб так и не компенсирован. Численность лососевых в Имандре сокращается, и тенденции к ее восстановлению нет. Ценные виды рыб все больше замещаются щукой, налимом и корюшкой.

Первая победа

Рыбаки собрали 140 подписей против промлова на Имандре. В итоге акватории в районе островов Коим и Паленый, а также Монче-губу удалось отстоять для любительского лова.

Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости
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Однако угроза исчезновения лососевых и сиговых видов рыб в Имандре не миновала. Так считают специалисты Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН Петр Терентьев и Николай Кашулин. Система управления водными биологическими ресурсами региона неэффективна и нуждается в пересмотре. И это можно сказать не только о Мурманской области.

Такая ситуация - на всех внутренних водоемах, где есть промлов. При заключении договоров на аренду участков не предусматривается ответственность пользователей за сохранение и восполнение рыбных запасов. И этот законодательный пробел нуждается в срочной корректировке, настаивают ученые. По всей видимости, надо четче прописать процедуру выделения участков, которой регионы должны следовать с учетом местных особенностей, чтобы не создавать угрозу биоразнообразию, как это случилось на озере Имандра.

Точка зрения

Виктор Кирочкини, председатель подкомитета ТПП РФ по развитию рыбохозяйственного комплекса России:

- Нарушения по распределению участков (их количеству, площади покрытия акватории для промышленного и спортивного рыболовства) являются нередкими. И данные факты следует рассматривать в территориальном управлении Росрыболовства конкретного региона, чтобы восстановить законность по каждому случаю.

Показательным примером служит ситуация, сложившаяся на озере Имандра, в которой общественности удалось с привлечением отраслевых ученых и специалистов отстоять в районе островов Коим и Паленый, на Монче-губе право на ведение любительского рыболовства и исключить в заповедных местах промысловое изъятие водного биологического ресурса.

Касательно равноправного запрета во время нереста рыбы на спортивное и промышленное рыболовство необходимо отметить, что во время нереста существует запрет как на любительский, так и на промышленный лов, но не по всему водоему, а только на нерестилищах. Если бы мы вообще запретили ловить рыбу во время нереста, то откуда бы брали икру трески, щуки, судака, лососевых пород рыб, минтая и так далее?

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Для каждого рыбопромыслового бассейна существуют правила, определяющие ритм изъятия водного биологического ресурса, включая и нерестовые периоды. Например, при отлове анадромных пород рыб (лососевых) Дальневосточного бассейна существуют определенные дни пропуска рыб в реки для нереста, в которые запрещено рыболовство в любой форме.

Теперь о сетях. Исторически промысел рыбы всегда велся в основном сетями, поэтому исключить их из оборота промышленного рыболовства не представляется возможным. Хотя стоит отметить, что нередко наблюдается массовое использование китайских дешевых сетей в браконьерских целях, что значительно подрывает запасы особо ценных пород рыб. Также напомню, что уже запрещены дрифтерные сети, которые, имея большое вертикальное и горизонтальное раскрытие в акватории бассейна, перекрывали массовый подход рыбы еще в морской среде, задолго до ее подхода к местам нерестилища.

Комментарий Росрыболовства

В пресс-службе Росрыболовства отметили, что вопрос формирования границ участков находится в компетенции местных властей.

Подготовила Татьяна Карабут

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