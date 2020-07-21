Мест для любителей отдохнуть с удочкой может стать меньше

Рыбная реформа, которая завершается в 2021 году, может не принести желаемых результатов. Одна из целей - свободный доступ рыбаков-любителей к местам лова. Платные участки за редким исключением отойдут в прошлое. Но есть риск, что участков для промышленного лова станет больше. И их сети могут осложнить доступ к воде для рыбаков-любителей.

Виной всему - пробелы в законодательстве, утверждают эксперты "РГ", из-за чего продолжают сокращаться не только участки для любителей, но и популяции ценных рыб. Взаимоотношения во внутренних водоемах любителей отдыха с удочкой и пользователей участков для промышленного лова, который ведется с помощью сетей, недостаточно отрегулированы.

Озеро без удочки

"Во время нереста существует запрет на любительскую рыбалку, но не запрещен промышленный лов, - рассказала председатель совета "Питерского клуба рыболовов" Тамара Ортикова. - Такая ситуация возникает на Ладожском озере. Мы предложили откорректировать правила рыболовства, чтобы промысловикам также был запрещен лов во время нереста".

В Мурманской области эти противоречия оказались еще серьезнее. Около 40 участков на крупных водоемах Заполярья отданы под промышленное рыболовство и проектируются новые. Рыбакам-любителям доступ туда будет фактически закрыт, рассказал Валерий Иркашев, председатель правления фонда "Мурманский лосось", созданного для охраны лосося в водоемах региона. Часть участков для промлова есть на озере Имандра, одном из самых популярных в Заполярье среди рыбаков-любителей. Их площадь - до трех гектаров, и обычно они полностью перекрываются сетями. А в правилах рыболовства указано: нельзя ловить удочкой на расстоянии 200 метров от стационарного орудия лова, в том числе и от сетей.

Ценные виды рыб все больше замещаются щукой, налимом и корюшкой. Эксперты связывают это с промышленным ловом сетями

Лосось больше не клюет

"Я категорический противник сетного лова, поскольку сети наносят большой ущерб экосистемам озер и рек, - продолжает Валерий Иркашев. - И, если на внутренних водоемах Кольского полуострова возобновится масштабный сетной лов, его последствия будет трудно предсказать. Прежде чем организовывать промышленное рыболовство, необходимо проводить широкое общественное обсуждение этого вопроса".

Директор Лапландского биосферного заповедника Сергей Шестаков подтверждает: эти последствия могут быть действительно серьезными. "Один из проектируемых участков на озере Имандра перекрывает вход в губу Воче-Ламбина и далее в реку Нижняя Чуна на территории заповедника, - отмечает он в своем письме. - Второй перекрывает вход в Монче-губу. Данные участки находятся на миграционных путях крупных рыб-производителей кумжи и других видов. Это поставит под угрозу существование в бассейне озера популяций кумжи и сига, которые и без того сократились. Предлагаем использовать озеро Имандра для любительского рыболовства и исключить рыбопромысловые участки на озере из перечня планируемых к рассмотрению".

Когда-то на Имандре действительно велся промышленный лов. Озеро славилось ценными видами рыб: атлантическим лосем, кумжой, арктическим гольцом, обыкновенным сигом, европейскими ряпушкой и хариусом. Но еще лет восемьдесят назад запасы водных биоресурсов озера были существенно подорваны. И этот ущерб так и не компенсирован. Численность лососевых в Имандре сокращается, и тенденции к ее восстановлению нет. Ценные виды рыб все больше замещаются щукой, налимом и корюшкой.

Первая победа

Рыбаки собрали 140 подписей против промлова на Имандре. В итоге акватории в районе островов Коим и Паленый, а также Монче-губу удалось отстоять для любительского лова.

Однако угроза исчезновения лососевых и сиговых видов рыб в Имандре не миновала. Так считают специалисты Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН Петр Терентьев и Николай Кашулин. Система управления водными биологическими ресурсами региона неэффективна и нуждается в пересмотре. И это можно сказать не только о Мурманской области.

Такая ситуация - на всех внутренних водоемах, где есть промлов. При заключении договоров на аренду участков не предусматривается ответственность пользователей за сохранение и восполнение рыбных запасов. И этот законодательный пробел нуждается в срочной корректировке, настаивают ученые. По всей видимости, надо четче прописать процедуру выделения участков, которой регионы должны следовать с учетом местных особенностей, чтобы не создавать угрозу биоразнообразию, как это случилось на озере Имандра.

Точка зрения

Виктор Кирочкини, председатель подкомитета ТПП РФ по развитию рыбохозяйственного комплекса России:

- Нарушения по распределению участков (их количеству, площади покрытия акватории для промышленного и спортивного рыболовства) являются нередкими. И данные факты следует рассматривать в территориальном управлении Росрыболовства конкретного региона, чтобы восстановить законность по каждому случаю.

Показательным примером служит ситуация, сложившаяся на озере Имандра, в которой общественности удалось с привлечением отраслевых ученых и специалистов отстоять в районе островов Коим и Паленый, на Монче-губе право на ведение любительского рыболовства и исключить в заповедных местах промысловое изъятие водного биологического ресурса.

Касательно равноправного запрета во время нереста рыбы на спортивное и промышленное рыболовство необходимо отметить, что во время нереста существует запрет как на любительский, так и на промышленный лов, но не по всему водоему, а только на нерестилищах. Если бы мы вообще запретили ловить рыбу во время нереста, то откуда бы брали икру трески, щуки, судака, лососевых пород рыб, минтая и так далее?

Для каждого рыбопромыслового бассейна существуют правила, определяющие ритм изъятия водного биологического ресурса, включая и нерестовые периоды. Например, при отлове анадромных пород рыб (лососевых) Дальневосточного бассейна существуют определенные дни пропуска рыб в реки для нереста, в которые запрещено рыболовство в любой форме.

Теперь о сетях. Исторически промысел рыбы всегда велся в основном сетями, поэтому исключить их из оборота промышленного рыболовства не представляется возможным. Хотя стоит отметить, что нередко наблюдается массовое использование китайских дешевых сетей в браконьерских целях, что значительно подрывает запасы особо ценных пород рыб. Также напомню, что уже запрещены дрифтерные сети, которые, имея большое вертикальное и горизонтальное раскрытие в акватории бассейна, перекрывали массовый подход рыбы еще в морской среде, задолго до ее подхода к местам нерестилища.

Комментарий Росрыболовства

В пресс-службе Росрыболовства отметили, что вопрос формирования границ участков находится в компетенции местных властей.

Подготовила Татьяна Карабут