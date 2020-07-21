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21.07.2020 17:58
Рубрика: Экономика

Названы регионы с наименьшим размером ипотечного кредита

Текст: Вера Черенева

Вологодчина, Вятка, Кемеровская и Челябинская области, а также Алтайский край вошли в пятерку регионов с самыми низкими размерами ипотечного кредита, об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: iStock
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Так, в июне в Челябинской области средний размер ипотечного кредита составил 1 миллион 655 тысяч рублей, на Алтае заемщики брали у банков порядка 1 миллиона 736 тысяч рублей. В Вятке размер кредита оказался больше на 4 тысячи рублей. В Кемеровской области этот показатель составил 1,809 миллиона рублей.

А жители Вологодской области в июне оформляли кредиты на сумму 1,814 миллиона рублей. Стоит отметить, что в апреле на Вологодчине средний размер ипотеки составлял 1,591 миллиона рублей, рост составил 14 процентов, это самый высокий показатель по стране.

Сейчас средний размер ипотечного кредита в России составляет 2,49 миллиона рублей, относительно июня прошлого года он вырос на 1 процент. Но это очень знаковый показатель, отмечают в НБКИ, ведь весной средний чек падал по всей стране, граждане столкнулись с неопределенностью, многие в период самоизоляции и вовсе отказались от жилищных сделок.

Ипотека на льготных условиях, а также снятие ограничений значительно подстегнули рынок и число выданных кредитов стало расти. Во многих регионах выросла и сумма, которую граждане занимают у банков для покупки жилья.

В числе лидеров помимо Вологодской области оказалась также Волгоградская область, где размер кредита вырос с апреля на 7,6 процентов и составил 2 миллиона 156 тысяч рублей. Рост в 7,6 процентов зафиксирован в Нижегородской области, средний размер ипотеки в регионе 2,275 миллиона рублей.

В ряде субъектов размер чека относительно весны не только не восстановился, показатель продолжает падать. Например, в Приморском крае в апреле средний размер ипотечного кредита составлял 3,186 миллиона, а сейчас - 2,909 (падение 8,7 процента). А в Тюменской области падение чека составило 6,6 процента, сейчас жители региона занимают у банков в среднем 2.081 миллиона рублей.

В Москве средний чек на ипотеку традиционно растет, несмотря ни на что. Сейчас размер кредита на жилье в столице составляет около 5,376 миллиона рублей, относительно апрельских показателей эта сумма выросла на 3,6 процента. Аналогичная тенденция в Петербурге, где средний размер ипотеки увеличился на 6 процентов и достиг 3,235 миллиона рублей.

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