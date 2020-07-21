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21.07.2020 17:32
Рубрика: Происшествия

Новгородца осудили за вымогательство 30 миллионов рублей

Текст: Евгений Малышев (Новгородская область)

Дело о вымогательстве в особо крупном размере рассмотрел Новгородский районный суд. Для раскрытия преступления понадобились совместные действия силовиков из Великого Новгорода и Санкт-Петербурга.

Вологодская банда пойдет под суд за похищение людей и вымогательство

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Новгородской области, злоумышленником оказался 50-летний житель областного центра, который позарился на имущество местного предпринимателя. Конечной целью обвиняемого были 30 миллионов рублей, которыми потерпевший должен был откупиться от вымогателя. В противном случае бизнесмен был поставлен перед угрозой применения насилия и уничтожения имущества.

Для реализации своих замыслов новгородец принялся искать подельников в Ленинградской области, которые и должны были воплотить угрозы в жизнь. После того, как эта информация стала известна сотрудникам полиции, оперативники выступили в роли потенциальных исполнителей преступного заказа. В Великом Новгороде состоялась их встреча с обвиняемым, во время которой были обсуждены все детали преступления, а также размер гонорара "исполнителей".

Результатом дела стал приговор: злоумышленник проведет в исправительной колонии строгого режима 4 года и 9 месяцев.

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