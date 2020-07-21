Петербурженку наказали за сожженную в Вечном огне розу

Петербургские полицейские нашли и привлекли к ответственности молодых людей, которые сожгли розу в огне мемориала на Марсовом поле.

Как рассказали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, правоохранители обнаружили в соцсетях видеоролик, на котором видно, как девушка бросает цветок прямо в пламя Вечного огня.

Выяснилось, что это произошло 18 июля около пяти часов утра. Оперативно удалось установить личность главной героини ролика - ей оказалась 29-летняя петербурженка - и еще двух активных участников инцидента (это 25-летние молодой человек и девушка).

Вскоре они были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства. Девушка, бросившая розу в огонь, рассказала, что решила сжечь цветок "по мотивам личного характера". Все трое продемонстрировали раскаяние в своем поступке.

- Обещаю больше ничего подобного не делать, пусть это будет мне уроком. Мне очень стыдно, - сказала на камеру героиня ролика.

В отношении нее составлен административный протокол о мелком хулиганстве, с остальными проведена профилактическая беседа.