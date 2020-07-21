Регионы СЗФО получили федеральные деньги на "умный" капремонт

Северо-Западный федеральный округ присоединился к программе энергоэффективного капитального ремонта, которую финансирует Фонд содействия реформированию ЖКХ. Пилотные мероприятия прошли в Калининградской области. Сейчас большинство субъектов СЗФО либо подали заявки, либо уже получили деньги. Однако есть регионы, которые пока не включились в процесс.

Пилотный проект, направленный на поддержку энергоэффективного капремонта, Фонд ЖКХ запустил в 2017 году. Первым участником, а также одним из самых активных, стал российский эксклав. Всего в 2017-м в стране повысили энергоэффективность 35 многоквартирных домов (МКД). 11 из них располагаются в Калининградской области.

В среднем платежи калининградцев за тепловую и электрическую энергию снизились благодаря проекту на 22 процента. Вот конкретный пример. В трех домах на набережной Генерала Карбышева, построенных в 80-е годы прошлого века, установили узлы управления в системе отопления и горячего водоснабжения. Если на улице холодает, подача тепла увеличивается, а при потеплении, наоборот, уменьшается.

В этих зданиях фактический показатель энергосбережения колеблется от 28 до 70 процентов. Что касается финансовой стороны вопроса, ремонт позволил собственникам ежегодно экономить несколько сотен тысяч рублей на отоплении и горячей воде.

В 2019 году пилотный проект перерос в масштабную программу с лимитом почти в 860 миллионов рублей. Ее участником может стать любой регион. Главное, чтобы нашлись дома, подходящие под требования программы. В здании должны работать общедомовые приборы учета тепла и электричества, его возраст не может быть менее пяти лет и более 60 лет, оно не должно быть аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

Одно из самых важных условий - финансовое участие собственников квартир в энергоэффективном капитальном ремонте. Бюджетная поддержка покрывает не более 80 процентов затрат. Остальное - это заемные средства или деньги, которые жильцы накопили сами на специальном счете. Заимствовать средства у других МКД в "общем котле" нельзя. Другое важнейшее условие - ремонт должен привести не менее чем к десятипроцентной экономии энергоресурсов.

Первым субъектом РФ, получившим федеральные деньги в 2019 году, вновь стала Калининградская область. 1,1 миллиона рублей пошли на повышение энергетической эффективности трех многоквартирных домов. Затем к программе присоединились Вологодская область, Новгородская область и Республика Карелия.

Новгородчине перечислили 5,2 миллиона рублей на ремонт шести МКД, расположенных в Великом Новгороде и Старорусском муниципальном районе. В Карелии финансовую поддержку госкорпорации получили два дома - ее объем составил 0,92 миллиона рублей. Вологодской области перечислили порядка 650 тысяч рублей на ремонт одного дома в Вологде - эти работы, кстати, позволили жильцам ежегодно экономить более 400 тысяч рублей.

Сейчас заявочная кампания продолжается. На днях Фонд ЖКХ одобрил еще одну заявку Вологодской области. Регион получит 2,51 миллиона рублей на ремонт двух МКД в Череповце. Общая стоимость работ превысит четыре миллиона рублей. Новым участником программы в этом году, возможно, станет Псковская область.

А вот Ленинградская область пока не включилась в процесс. Хотя у региона, как отмечают представители Фонда ЖКХ, есть хороший потенциал. Госкорпорация рекомендовала Ленобласти провести экспресс-анализ и сформировать список домов, которым "умный" капремонт позволит экономить ресурсы.

- В первую очередь поддержка ориентирована на активных граждан, формирующих фонды капремонта на специальных счетах, - поясняет заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк.

Прямая речь

Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль":

- Чтобы запустить процесс, потребуется соответствующее решение собрания собственников многоквартирного дома. Заниматься подготовкой к энергоэффективному капитальному ремонту и формированием заявки в Фонд ЖКХ можно как самостоятельно, так и обратившись в "ЖКХ Контроль". На средства президентского гранта мы реализуем проект "Ваш помощник в капитальном ремонте", который призван помочь собственникам.