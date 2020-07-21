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21.07.2020 16:32

Родники под защитой

Родники Ленинградской области предложили поставить на учет
Текст: Алексей Михайлов (Ленинградская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 158(8212)
Родники и скважины, дающие менее 100 кубометров воды в сутки, в России не подлежит учету и поэтому никак и никем не охраняются. Экологи предложили ввести их обязательную регистрацию. Эта законодательная инициатива будет разрабатываться в рамках программы "Чистые родники - здоровая Балтика", которая стартовала в Ленинградской области. Главная задача программы - инвентаризация и мониторинг родников, сообщила руководитель водных программ АНЭО "Друзья Балтики" Елена Гретчина.

В Ленинградской области насчитывается более 6000 малых населенных пунктов, не имеющих водопровода. Большая часть их жителей берет воду в родниках или скважинах. При этом в 60 процентах населенных пунктов вода не соответствует стандарту питьевой, отметил председатель комитета по экологии Законодательного собрания Ленинградской области Николай Кузьмин.

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Один из примеров привела Людмила Пономаренко, депутат Лужского городского поселения. По ее словам, водоснабжение города Луги производится из скважин, в которых повышено природное содержание железа, порой определяется превышение норм по микробиологическим примесям. Вода имеет желтоватый оттенок и требует доочистки, люди отказываются ее пить. Большой частный сектор города вообще не имеет водопровода. Жители берут воду в пяти основных родниках. Также во многих случаях в воде из лужских скважин превышено содержание нитратов.

- Канализационные очистные сооружения Луги устарели, - подчеркнула Людмила Пономаренко. - Много сбросов серых стоков от частного сектора поступает прямо в ручьи, питающие реки. Кроме того, серьезным источником загрязнения воды в скважинах и родниках сегодня выступает сельское хозяйство. Навозные сбросы поступают в мелиоративные канавы. Например, недавно произошел сброс навозных стоков в ручей, впадающий в реку Сабу - приток Луги. В районе, где активно развивается животноводство, возникла проблема нехватки навозохранилищ, навоз приходится хранить на старых аэродромах, рядом с поселениями.

До сих пор контроль эколого-санитарного и технического состояния родников регламентирует основной нормативный документ в этой области - СанПиН 2.1.4.II75-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников". При всей важности этого документа его пятый раздел - требования к содержанию и эксплуатации водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения - содержит всего два пункта: "правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и устройств имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения питьевой воды" (5.1) и "в радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды" (5.2). Несмотря на значимость данного раздела, он представляет собой набор общих фраз, отмечает доцент кафедры экологии и природопользования Удмуртского государственного университета Ольга Гагарина. В частности, в нем никак не оговаривается контроль содержания и эксплуатации водозаборных сооружений, его методы, периодичность, ответственность и отчетность.

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- Особая проблема - отсутствие соответствующей законодательной базы, - подчеркивает эксперт. - На сегодняшний день водное законодательство РФ гарантирует обеспечение населения качественной питьевой водой только в отношении централизованного водоснабжения.

По словам Елены Гретчиной, участники программы "Чистые родники - здоровая Балтика" намерены этим летом провести общественные исследования родников и рек простыми тест-методами. Более детально предполагается изучить состояние 30 социально значимых родников в Курортном районе Санкт-Петербурга, в Выборгском, Ломоносовском и Лужском районах Ленинградской области. Анализ будет выполнен по 22 химическим и микробиологическим показателям. Результаты исследований и выявленные источники загрязнений команда проекта нанесет на онлайн-карту и использует для работы над решением проблемы загрязнения родников и рек, на ее основе будут сформулированы законодательные инициативы.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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