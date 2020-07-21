Родники Ленинградской области предложили поставить на учет

Родники и скважины, дающие менее 100 кубометров воды в сутки, в России не подлежит учету и поэтому никак и никем не охраняются. Экологи предложили ввести их обязательную регистрацию. Эта законодательная инициатива будет разрабатываться в рамках программы "Чистые родники - здоровая Балтика", которая стартовала в Ленинградской области. Главная задача программы - инвентаризация и мониторинг родников, сообщила руководитель водных программ АНЭО "Друзья Балтики" Елена Гретчина.

В Ленинградской области насчитывается более 6000 малых населенных пунктов, не имеющих водопровода. Большая часть их жителей берет воду в родниках или скважинах. При этом в 60 процентах населенных пунктов вода не соответствует стандарту питьевой, отметил председатель комитета по экологии Законодательного собрания Ленинградской области Николай Кузьмин.

Один из примеров привела Людмила Пономаренко, депутат Лужского городского поселения. По ее словам, водоснабжение города Луги производится из скважин, в которых повышено природное содержание железа, порой определяется превышение норм по микробиологическим примесям. Вода имеет желтоватый оттенок и требует доочистки, люди отказываются ее пить. Большой частный сектор города вообще не имеет водопровода. Жители берут воду в пяти основных родниках. Также во многих случаях в воде из лужских скважин превышено содержание нитратов.

- Канализационные очистные сооружения Луги устарели, - подчеркнула Людмила Пономаренко. - Много сбросов серых стоков от частного сектора поступает прямо в ручьи, питающие реки. Кроме того, серьезным источником загрязнения воды в скважинах и родниках сегодня выступает сельское хозяйство. Навозные сбросы поступают в мелиоративные канавы. Например, недавно произошел сброс навозных стоков в ручей, впадающий в реку Сабу - приток Луги. В районе, где активно развивается животноводство, возникла проблема нехватки навозохранилищ, навоз приходится хранить на старых аэродромах, рядом с поселениями.

До сих пор контроль эколого-санитарного и технического состояния родников регламентирует основной нормативный документ в этой области - СанПиН 2.1.4.II75-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников". При всей важности этого документа его пятый раздел - требования к содержанию и эксплуатации водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения - содержит всего два пункта: "правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и устройств имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения питьевой воды" (5.1) и "в радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды" (5.2). Несмотря на значимость данного раздела, он представляет собой набор общих фраз, отмечает доцент кафедры экологии и природопользования Удмуртского государственного университета Ольга Гагарина. В частности, в нем никак не оговаривается контроль содержания и эксплуатации водозаборных сооружений, его методы, периодичность, ответственность и отчетность.

- Особая проблема - отсутствие соответствующей законодательной базы, - подчеркивает эксперт. - На сегодняшний день водное законодательство РФ гарантирует обеспечение населения качественной питьевой водой только в отношении централизованного водоснабжения.

По словам Елены Гретчиной, участники программы "Чистые родники - здоровая Балтика" намерены этим летом провести общественные исследования родников и рек простыми тест-методами. Более детально предполагается изучить состояние 30 социально значимых родников в Курортном районе Санкт-Петербурга, в Выборгском, Ломоносовском и Лужском районах Ленинградской области. Анализ будет выполнен по 22 химическим и микробиологическим показателям. Результаты исследований и выявленные источники загрязнений команда проекта нанесет на онлайн-карту и использует для работы над решением проблемы загрязнения родников и рек, на ее основе будут сформулированы законодательные инициативы.