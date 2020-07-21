В Архангельской области продлили ограничения в связи с COVID-19

В Архангельской области продлили до 28 июля включительно ограничения, связанные с заболеваемостью COVID-19. Тем самым регион пока не выходит на второй этап их снятия.

Как сообщило правительство области, 40 процентов всех случаев инфицирования приходится на Архангельск. Ежедневный уровень заболеваемости в столице Поморья превышает средний показатель по области и стране. При этом более трети архангелогородцев, подхвативших коронавирус, не имели контактов с инфицированными, которые можно было бы установить.

По мнению специалистов, северяне заражаются в основном в общественных местах из-за несоблюдения масочного режима и других противоэпидемических правил.

Чтобы исправить ситуацию, администрация города привлечет волонтеров, которые будут проводить разъяснительную работу, а также раздавать маски в общественных местах детям и людям старше 65 лет. Перевозчикам рекомендовали обеспечивать масками пассажиров автобусов, которые по каким-то причинам не могут их приобрести.

В Вельском районе к резкому скачку заболеваемости коронавирусом привело открытие скейт-парка, которое прошло при большом стечении народа, полагают в областном оперштабе.

В целом в Поморье уровень заболеваемости COVID-19 составляет 713,3 случая на 100 тысяч человек. Коэффициент распространения значится на отметке 0,78, что ниже среднего по России. Всего с начала эпидемии в регионе подтверждено 7989 случаев новой коронавирусной инфекции.

Несмотря на продление ограничений, отделениям МФЦ региона разрешили принимать и выдавать документы по предварительной записи.