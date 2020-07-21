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21.07.2020 18:31

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В Череповце председатель МКД пошла под суд за свою зарплату
Текст: Вера Черенева (Вологодская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 158(8212)
Пять тысяч рублей штрафа заплатит председатель совета дома на Первомайской улице Череповца Галина Викторова.

По данным объединенной пресс-службы судов Вологодской области, Викторовой вменяли подделку документов общего собрания жильцов. В частности, суд пришел к выводу, что председатель самостоятельно изменила протоколы и внесла туда пункт о том, что ей положена зарплата. И выплата должна идти в квитанциях на оплату ЖКХ отдельной строкой. Ставка - 55 копеек за квадратный метр с каждой квартиры.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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На судебном заседании председатель заявила, что ничего дурного она не делала. Свои обязанности она много лет исполняла бесплатно и в какой-то момент решила, что любой труд должен быть оплачиваем.

Председатель объявила общее собрание жильцов, но на него пришли только 30 человек. Жильцы были не против того, чтобы Викторова получала вознаграждение за свой труд, но собрание оказалось слишком малочисленным.

Тогда председатель совета дома провела заочное голосование - распечатала 400 бюллетеней, поместила их в почтовые ящики и стала ждать ответа. Голосование проходило пакетом, за высказались 95 процентов жильцов. Но проблема в том, что в вопросах для голосования не было пункта об источнике финансирования зарплаты председателю.

На этот момент Викторовой указали, уже когда она подала протоколы в управляющую компанию.

Тогда, как говорят в объединенной пресс-службе судов, председатель просто допечатала этот пункт в протокол, новое собрание или голосование по источнику финансирования женщина не проводила. На судебном заседании Викторова говорила, что у нее не было никакого злого умысла, тем не менее суд счел ее виновной в подделке документов, назначив, правда, минимальное наказание с учетом всех возможных смягчающих обстоятельств.

Жильцы были не против вознаграждения за труд председателя, но собрание оказалось слишком малочисленным

Стоит отметить, что в России есть несколько случаев, когда председатель сам назначал себе зарплату. Такие прецеденты зафиксированы, например, в Красноярске и башкирском городе Мелеузе. Причем, например, в Мелеузе следователи были куда более строгими, там председателя МКД обвиняли в мошенничестве, в Череповце же - только в подделке документов.

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В СРОО "Региональный центр общественного контроля" говорят, что главный вопрос, из-за которого возникают споры, - это источник финансирования. Например, некоторые считают, что зарплата может выплачиваться из средств на текущий ремонт дома, но это ошибка. "Это нецелевое использование средств и так же легко оспаривается через суд или по жалобе в ГЖИ, если жители об этом узнают", - говорят в "Региональном центре общественного контроля".

Полномочия председателей МКД в ближайшее время могут существенно вырасти. Так, в Госдуме рассматривается законопроект, который разрешал бы председателю заключать договоры управления с УК, а также на поставку коммунальных услуг. Также председатель сможет оформить или получить доверенность от жильцов на такие действия. Правда, оплата услуг председателя по-прежнему остается на усмотрение жильцов. Если две трети собственников и более выскажутся за, то председатель сможет получать зарплату. Но при этом кто-то может и не проводить такого голосования, да и жильцы вправе отказать председателю или потребовать снижения размера вознаграждения..

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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