В деревне под Петербургом построили копию пирамиды Хеопса

Дорога к деревне Истинке идет через поле, поэтому пирамиду, стоящую на окраине, хорошо видно издалека. Странным образом она не диссонирует с пасторалью русского села. Потому что построена на своем месте, считают ее создатели Виктория и Андрей Вахрушевы.

С точностью до миллиметра

Семья Вахрушевых - типичная петербургская интеллигенция. Виктория - психолог, Андрей - юрист. Полгода назад они возвели на своем загородном участке уменьшенную копию пирамиды Хеопса. Старая бревенчатая баня, яблоня и тут же - настоящая египетская пирамида, на ступенях которой греется задумчивая кошка...

- Зачем? - улыбается Виктория. - Да просто есть такое слово - мечта.

Мечта начала оформляться десять лет назад, когда Вахрушевы впервые приехали в Египет и открыли для себя таинственный и безграничный мир пирамид. Вначале мельком, с многочисленными туристами, потом вдумчиво, оформляя разрешение на длительное посещение пирамид и путешествуя по "сакральным" местам, которых не найти в путеводителях.

- Стало очевидно, что пирамиды влияют на людей самым прекрасным образом. Те, кому удается побыть в них вне туристического потока, испытывают восторг, легкость, воодушевление. Физики давно изучают свойства пирамид - в них лучше хранятся продукты, затачиваются ножи, быстрее идут процессы регенерации, - рассказывает Виктория. - В причинах этих удивительностей хотелось разобраться, но регулярно и подолгу работать в египетских памятниках невозможно. И тогда мы подумали, почему бы не построить собственную пирамиду?

Подготовительные работы заняли около двух лет. Идеей строительства пирамиды Вахрушевы зажгли друзей и единомышленников. Технический чертеж выполнила известный специалист по Древнему Египту, на его основе архитектор разработал необычный проект. За основу взяли пирамиду Хеопса, уменьшенную ровно в девятнадцать раз. Никакой мистики - надо было вписаться в СНиПы. Получилась пирамида с длиной основания 13 метров, высотой - около 8,5. Если египетский оригинал выполнен из известняка и базальта, то истинский - из полистиролбетона.

Чудеса начались уже в процессе стройки.

- Для таджиков, которые работали в бригаде, наша пирамида вначале была рядовым объектом, разве что с нестандартной кладкой. А потом у них стали проходить больные спины, ноги, плечи, - рассказывает Виктория. - И под дождем и ветром никто не простудился. Излечилось и хроническое воспаление на ноге у девушки, которую мы нанимали для уборки строительной пыли.

Четыре уровня, четыре смысла

Пирамиде дали имя Тота - египетского бога мудрости. Ей еще предстоят отделочные работы, но на функциональности отсутствие облицовки не сказывается. Благотворное действие пирамиды на себе испытали уже около полутора сотен посетителей. Это как друзья Вахрушевых, так и "паломники" - из Москвы, Владивостока, Белоруссии. Внутри пирамиды - четыре уровня, каждый из которых несет свою информацию и энергетически соответствует камерам в пирамиде Хеопса. Проводя для нас экскурсию по внутреннему устройству пирамиды, Андрей очень старается говорить максимально простым и ясным для непосвященных людей языком.

- Вот нижняя камера, она опущена на пару метров под землю и предназначена для работы с подсознанием. Здесь же структурируется вода. Помните, как в сказках, - есть вода живая и мертвая...

- Это живая?

- Это мертвая. Но не для того, чтобы убивать, а чтобы снимать негатив, грязь с энергетики человека. Вот представьте себе подсознание как стакан мутной жидкости. С помощью мертвой воды убираем примеси - осталось полстакана чистой воды. Потом живой водой доливаем стакан доверху. Понятно, да?

Второй этаж - так называемая камера царицы. Здесь широкие деревянные полати и что-то типа песочницы с необычным мерцающим песком. Это кварц. Вообще, горного хрусталя в пирамиде рассыпано, разложено и замуровано около пяти тонн - он выполняет роль своеобразной линзы для сбора энергии. Третий уровень - камера царя. С саркофагом для медитаций. Если на первом этаже человек очищается, а на втором обретает спокойствие, то здесь начинается волшебство - изменения в физическом и ментальном плане. И завершающий этап - четвертый этаж, под самой верхушкой. Тут, говорят создатели пирамиды, происходит апгрейд сознания, расширение его способностей.

Пирамида — не всегда гробница. Но для чего тогда она? Эту загадку Вахрушевы надеются разгадать. Фото: Сергей Николаев / РГ

- Грубо говоря, человек становится умнее. Ну, например, кто-то работает менеджером среднего звена и хотел бы стать начальником отдела, но сознание не позволяет. Вот тут-то оно и изменится в нужную сторону. Скорректировать личную жизнь? Тоже можно, - буднично перечисляет Андрей. - У нас тут много удивительных вещей происходит. Одна дама приехала - не разгибалась. Ноги, голова, суставы - болело все! Два часа в пирамиде, и она бегает до сих пор.

"Это не арт-объект"

Пирамиду в Истинке никто специально не рекламировал, но слава о ней идет. К любопытствующим Вахрушевы относятся без раздражения, но однажды проснулись от шума и увидели, что на пирамиду забрались и радостно селфятся какие-то молодые люди с пивом.

После этого обнесли ее забором. Говорят, это не арт-объект и не достопримечательность, а место для исследований и вообще-то частная собственность.

- Меня забавляют комментарии некоторых людей в соцсетях. Мол, зачем построили во дворе гробницу. Но ведь не каждая пирамида служила усыпальницей, - рассуждает Виктория, разливая чай в тени пирамиды. - Да, были те, в которых хоронили, в них саркофаг находится под землей.

А если саркофаг выше уровня земли, значит, строение предназначено для чего-то другого. Пирамида Хеопса именно такая. Ни мумии, ни несметных сокровищ, приготовленных для загробного мира, в ней не обнаружили, это известный факт. А вот для чего такие пирамиды и как именно они работают - это загадка, которую мы пытаемся разгадать...

Кстати

Пирамида в Истинке - далеко не единственная в России. По данным Вахрушевых, на территории страны их не меньше полутысячи. Но построить такую же "правильную" до сих пор не удавалось никому. Разрабатывая свой проект, Андрей с Викторией не стали ориентироваться на уже имеющиеся примеры: "Нам нужна была не просто дорогая игрушка, а по-настоящему "рабочий" объект. Поэтому отталкивались от пирамиды Хеопса, старясь ничего не менять, в этом плане мы точно не умнее древних египтян".