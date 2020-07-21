В деревне под Петербургом построили копию пирамиды Хеопса

Новости

Трамп раскритиковал спортсменов, преклоняющих колено во время исполнения гимна 21:09
В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила у государства 78 млн 21:05
Россия может начать продавать услуги по очищению атмосферы 20:35
В Испании могут закрыться до 20 процентов ресторанов и отелей 20:27
В Архангельской области продлили ограничения в связи с COVID-19 20:26
Террорист в Луцке не соглашается отпустить заложников 19:39
Экс-охраннику концлагеря Штуттгоф вынесут приговор 19:35
Марат Хуснуллин: По льготной ипотеке выдано 80,5 тысячи кредитов 19:30
Афганская девочка расстреляла боевиков за убийство ее родителей 19:15
Под Анапой перевернулся УАЗ с туристами 19:13
За что в Латвии будут лишать вида на жительство 19:02
Исполняющим обязанности мэра Анапы назначен Вячеслав Вовк 19:00
Российские моряки получили в Греции 253 года тюрьмы 18:45
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус 18:44
Жительницу Вологодской области отдали под суд за кражу халата с пугала 18:28
Архитектор: Москва нуждается в реализации проекта Юго-Восточной хорды 18:26
Осужденным беременным женщинам смягчат наказание 18:00
Могут загореться. Audi отзывает в России 1346 автомобилей 17:57
Премьер Беларуси нацеливает на переход к вопросам стратегического развития 17:54
В Псковской области задержали разбойников из Петербурга 17:46
23 тысячи пассажиров перевезли автобусы "КМ" на юго-западе столицы 17:45
Родителям дадут право узнавать о здоровье детей 17:44
Франция осенью ожидает вторую волну коронавируса 17:36
Новгородца осудили за вымогательство 30 миллионов рублей 17:32
Абхазия продлила ограничения на въезд до 28 июля 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
21.07.2020 19:37
Рубрика: Культура

Тайна фараонов в огороде

В деревне под Петербургом построили копию пирамиды Хеопса
Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя № 160(8214)
Дорога к деревне Истинке идет через поле, поэтому пирамиду, стоящую на окраине, хорошо видно издалека. Странным образом она не диссонирует с пасторалью русского села. Потому что построена на своем месте, считают ее создатели Виктория и Андрей Вахрушевы.
Творить чудеса пирамида Вахрушевых начала уже на стадии строительства. Фото: Сергей Николаев / РГ Творить чудеса пирамида Вахрушевых начала уже на стадии строительства. Фото: Сергей Николаев / РГ
Творить чудеса пирамида Вахрушевых начала уже на стадии строительства. Фото: Сергей Николаев / РГ

С точностью до миллиметра

Семья Вахрушевых - типичная петербургская интеллигенция. Виктория - психолог, Андрей - юрист. Полгода назад они возвели на своем загородном участке уменьшенную копию пирамиды Хеопса. Старая бревенчатая баня, яблоня и тут же - настоящая египетская пирамида, на ступенях которой греется задумчивая кошка...

- Зачем? - улыбается Виктория. - Да просто есть такое слово - мечта.

Мечта начала оформляться десять лет назад, когда Вахрушевы впервые приехали в Египет и открыли для себя таинственный и безграничный мир пирамид. Вначале мельком, с многочисленными туристами, потом вдумчиво, оформляя разрешение на длительное посещение пирамид и путешествуя по "сакральным" местам, которых не найти в путеводителях.

- Стало очевидно, что пирамиды влияют на людей самым прекрасным образом. Те, кому удается побыть в них вне туристического потока, испытывают восторг, легкость, воодушевление. Физики давно изучают свойства пирамид - в них лучше хранятся продукты, затачиваются ножи, быстрее идут процессы регенерации, - рассказывает Виктория. - В причинах этих удивительностей хотелось разобраться, но регулярно и подолгу работать в египетских памятниках невозможно. И тогда мы подумали, почему бы не построить собственную пирамиду?

Фото: Сергей Николаев
В Петергофе после карантина открыли фонтаны

Подготовительные работы заняли около двух лет. Идеей строительства пирамиды Вахрушевы зажгли друзей и единомышленников. Технический чертеж выполнила известный специалист по Древнему Египту, на его основе архитектор разработал необычный проект. За основу взяли пирамиду Хеопса, уменьшенную ровно в девятнадцать раз. Никакой мистики - надо было вписаться в СНиПы. Получилась пирамида с длиной основания 13 метров, высотой - около 8,5. Если египетский оригинал выполнен из известняка и базальта, то истинский - из полистиролбетона.

Чудеса начались уже в процессе стройки.

- Для таджиков, которые работали в бригаде, наша пирамида вначале была рядовым объектом, разве что с нестандартной кладкой. А потом у них стали проходить больные спины, ноги, плечи, - рассказывает Виктория. - И под дождем и ветром никто не простудился. Излечилось и хроническое воспаление на ноге у девушки, которую мы нанимали для уборки строительной пыли.

Четыре уровня, четыре смысла

Пирамиде дали имя Тота - египетского бога мудрости. Ей еще предстоят отделочные работы, но на функциональности отсутствие облицовки не сказывается. Благотворное действие пирамиды на себе испытали уже около полутора сотен посетителей. Это как друзья Вахрушевых, так и "паломники" - из Москвы, Владивостока, Белоруссии. Внутри пирамиды - четыре уровня, каждый из которых несет свою информацию и энергетически соответствует камерам в пирамиде Хеопса. Проводя для нас экскурсию по внутреннему устройству пирамиды, Андрей очень старается говорить максимально простым и ясным для непосвященных людей языком.

- Вот нижняя камера, она опущена на пару метров под землю и предназначена для работы с подсознанием. Здесь же структурируется вода. Помните, как в сказках, - есть вода живая и мертвая...

В Петербург ко Дню ВМФ доставили мощи Феодора Ушакова

- Это живая?

- Это мертвая. Но не для того, чтобы убивать, а чтобы снимать негатив, грязь с энергетики человека. Вот представьте себе подсознание как стакан мутной жидкости. С помощью мертвой воды убираем примеси - осталось полстакана чистой воды. Потом живой водой доливаем стакан доверху. Понятно, да?

Второй этаж - так называемая камера царицы. Здесь широкие деревянные полати и что-то типа песочницы с необычным мерцающим песком. Это кварц. Вообще, горного хрусталя в пирамиде рассыпано, разложено и замуровано около пяти тонн - он выполняет роль своеобразной линзы для сбора энергии. Третий уровень - камера царя. С саркофагом для медитаций. Если на первом этаже человек очищается, а на втором обретает спокойствие, то здесь начинается волшебство - изменения в физическом и ментальном плане. И завершающий этап - четвертый этаж, под самой верхушкой. Тут, говорят создатели пирамиды, происходит апгрейд сознания, расширение его способностей.

Пирамида — не всегда гробница. Но для чего тогда она? Эту загадку Вахрушевы надеются разгадать. Фото: Сергей Николаев / РГ

- Грубо говоря, человек становится умнее. Ну, например, кто-то работает менеджером среднего звена и хотел бы стать начальником отдела, но сознание не позволяет. Вот тут-то оно и изменится в нужную сторону. Скорректировать личную жизнь? Тоже можно, - буднично перечисляет Андрей. - У нас тут много удивительных вещей происходит. Одна дама приехала - не разгибалась. Ноги, голова, суставы - болело все! Два часа в пирамиде, и она бегает до сих пор.

"Это не арт-объект"

Пирамиду в Истинке никто специально не рекламировал, но слава о ней идет. К любопытствующим Вахрушевы относятся без раздражения, но однажды проснулись от шума и увидели, что на пирамиду забрались и радостно селфятся какие-то молодые люди с пивом.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
В Петербурге откроют рестораны и торговые комплексы

После этого обнесли ее забором. Говорят, это не арт-объект и не достопримечательность, а место для исследований и вообще-то частная собственность.

- Меня забавляют комментарии некоторых людей в соцсетях. Мол, зачем построили во дворе гробницу. Но ведь не каждая пирамида служила усыпальницей, - рассуждает Виктория, разливая чай в тени пирамиды. - Да, были те, в которых хоронили, в них саркофаг находится под землей.

А если саркофаг выше уровня земли, значит, строение предназначено для чего-то другого. Пирамида Хеопса именно такая. Ни мумии, ни несметных сокровищ, приготовленных для загробного мира, в ней не обнаружили, это известный факт. А вот для чего такие пирамиды и как именно они работают - это загадка, которую мы пытаемся разгадать...

Кстати

Пирамида в Истинке - далеко не единственная в России. По данным Вахрушевых, на территории страны их не меньше полутысячи. Но построить такую же "правильную" до сих пор не удавалось никому. Разрабатывая свой проект, Андрей с Викторией не стали ориентироваться на уже имеющиеся примеры: "Нам нужна была не просто дорогая игрушка, а по-настоящему "рабочий" объект. Поэтому отталкивались от пирамиды Хеопса, старясь ничего не менять, в этом плане мы точно не умнее древних египтян".

Оригинал больше петербургской копии ровно в 19 раз. Магии нет: надо было вписаться в СНиПы. Фото: Сергей Смольский / ТАСС
В регионах Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Террорист в Луцке не соглашается отпустить заложников
Госдума ввела электронные визы для въезда в РФ
Путин: Продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна вырасти до 78 лет
Получать соцуслуги бесплатно можно будет в частных организациях
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Тест: 6 каверзных вопросов к юбилею Василия Ливанова
"Золотая маска" покажет первые спектакли в конце июля