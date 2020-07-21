В Ленобласти внук убил деда во время обучения стрельбе

В Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства гибели 59-летнего мужчины. По предварительным данным, его случайно застрелил внук во время уроков по стрельбе, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

Несчастный случай произошел поселка Портовое на берегу Суходольского озера. Дед поехал с 17-летним внуком на отдых, они остановились в палаточном лагере.

Дед стал показывать юноше устройство пневматического ружья, предложил пострелять по мишеням.

Внук согласился, взял в руки оружие и случайно произвел выстрел в сторону деда. Пуля попала в голову. К раненному вызвали "скорую", но прибывшие на место врачи ничего не смогли сделать, мужчина скончался.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".