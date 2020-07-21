В Новгородской области в ДТП один человек погиб, пятеро пострадали

В городе Боровичи Новгородской области столкнулись два легковых автомобиля. Погиб один человек, пятеро пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло на перекрестке улиц Советской и Кузнецова. Столкнулись Chevrolet Niva и Lada Kalina. 65-летняя пассажир из машины Lada скончалась на месте.

В салоне автомобиля находились еще трое пассажиров: женщина и две девочки. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы в Боровичскую центральную районную больницу.

В это же лечебное учреждение доставили водителей двух легковых автомобилей. По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения.