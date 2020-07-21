В Петербург ко Дню ВМФ доставили мощи Феодора Ушакова

В Санкт-Петербург привезли ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова.

Самолет Ил-76, доставивший ковчег из Санаксарского монастыря (Республика Мордовия) совершил посадку на аэродроме Западного военного округа "Пушкин" на южной окраине Петербурга. Святыню встретил почетный караул.

Как сообщают в Западном военном округе, ковчег с мощами перевезут в Кронштадт и там поместят на катер. Судно, на борту которого будет совершен молебен, сегодня же обойдет строй кораблей-участников Главного военно-морского парада, которые стоят на Кронштадтском рейде. Верующие члены экипажей будут наблюдать за проходом катера со святыней из построений на бортах кораблей.

Затем ковчег с мощами Феодора Ушакова будет доставлен в Морской Никольский собор в Кронштадте. Там он будет находиться несколько дней до Главного военно-морского парада, который пройдет в Санкт-Петербурге 26 июля.