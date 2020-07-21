В Петербурге начались обыски у саентологов по делу о мошенничестве

Правоохранители пришли с обыском в многоквартирный коттедж в поселке Стано-Паново (Красносельский район Санкт-Петербурга), где живут саентологи. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

По сведениям информагентства, обыски связаны с расследованием дела о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищении средств участников долевого строительства. Это уголовное дело было возбуждено еще в июне 2017 года. По предварительным данным, общая сумма похищенных денег составила около 800 миллионов рублей, обманутыми оказались примерно 400 человек.

Коттедж площадью 1,2 тысячи квадратных метров, в котором проходят обыски, по данным источника, построен в обход закона, его обитатели не имеют регистрации и состоят в "Саентологической церкви Санкт-Петербурга".

Напомним, что в октябре 2017 года суд вынес петербурженке приговор по делу обманутых пайщиков. Люди отдали строительному холдингу свыше 133 миллионов рублей, но подсудимая (директор холдинга) перевела их деньги на счета саентологов. Приговор - шесть с половиной лет в колонии общего режима. Подсудимая своей вины не признала.