В Петербурге откроют рестораны и торговые комплексы

Санкт-Петербург готовится к возобновлению работы ресторанов и торговых комплексов. Как сообщили в Смольном, их открытие запланировано на следующий понедельник, 27 июля.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что вопрос открытия торговых комплексов и ресторанов нужно срочно урегулировать с Роспотребнадзором, так как городским властям "необходимо отстаивать интересы бизнеса". По его словам, город очень заинтересован в возобновлении работы ТЦ и ресторанов, в том числе и потому, что получает от них налоги.

Поручение заняться этим вопросом получили вице-губернаторы и Олег Эргашев и Евгений Елин. Кроме того, к решению проблемы планируется подключить избиравшихся от Петербурга депутатов Государственной Думы.

Напомним, с 1 июня в Санкт-Петербурге началось поэтапное снятие ограничений, связанных с пандемией COVID-19. На сегодня сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, не работают торговые комплексы и рестораны. Кроме того, в общественном транспорте и магазинах необходимо носить маски.