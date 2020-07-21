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21.07.2020 10:50
Рубрика: Общество

Тихо! Робот ведет операцию!

В Петербурге создается оборудование для медицины будущего
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 158(8212)
Вскоре российская медицина получит инновационную роботизированную систему рентгенотерапии для лечения рака легких, а созданный в стенах одного из петербургских "космических" НИИ аппаратно-программный комплекс для трансплантологии уже проходит клинические испытания в петербургских клиниках.

- Это совместная разработка петербургских медиков и ученых. Идею роботизированной системы рентгенотерапии предложил главный торакальный хирург Санкт-Петербурга, руководитель центра торакальной хирургии МСЧ N 122 Вадим Пищик. Она была поддержана нашим НИИ, СПбГЭТУ "ЛЭТИ" и предприятием АО "Светлана-Рентген", которое производит уникальные рентгеновские трубки. Проект занял второе место в биомедицинском треке конкурса StartupVillage2020, проводимом Сколково, - рассказывает Сергей Никитин, начальник научно-технического отделения "Медицинских и лазерных систем" ЦНИИ робототехники и технической кибернетики.

Фото: iStock
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Зачем нужна такая роботизированная система? Заболеваемость раком легких растет во всем мире. В России число случаев за 10 лет увеличилось на 20 процентов. Общее число россиян, страдающих этим недугом, порядка 150 тысяч. Очень важно, чтобы во время операции раковые клетки "не разбежались" по всему организму. Через небольшой надрез удаляется злокачественная опухоль, затем с помощью роботизированной установки участок, где она находилась, облучается в автоматическом режиме. Это позволяет, что называется, на корню пресечь распространение раковых клеток (если они остались после удаления опухоли). То есть облучение не даст возможности раковым клеткам перейти на здоровые ткани и стать причиной рецидива через полгода-год. Проконтролировать ход облучения хирург сможет визуально. И операция, и облучение делается за один заход. Медиками уже подсчитано: облучение во время операции почти в два раза повысит показатели выживаемости при данном виде онкологии. Робота можно использовать и в ситуациях, когда удаление опухоли невозможно.

Важно: традиционное рентгеновское облучение поражает и здоровые клетки, становясь причиной так называемых вторичных раков. При доставке же излучения непосредственно к очагу болезни здоровые клетки не повреждаются, в этом заключается одно из ключевых преимуществ близкофокусной интраоперационной рентгенотерапии.

Собственно, сама идея рентгеновского облучения во время операции не нова. Но нигде в мире не было необходимых рентгеновских трубок. Их создали петербургские ученые.

Идея рентгеновского облучения во время операции не нова. Но нигде в мире не было необходимых рентгеновских трубок. Их создали петербургские ученые

По словам Сергея Никитина, сейчас проект находится на финальной стадии. В этом году планируют создать образец установки и проводить на ней доклинические испытания на животных. Ориентировочное время выхода на рынок - через два - два с половиной года (с учетом длительного этапа регистрации в Росздравнадзоре). Кстати, прототип установки уже был показан руководителю ФМБА Веронике Скворцовой и получил ее одобрение.

- Качество работы петербургских инженеров и конструкторов превзошло все мои ожидания. Это принципиально новый прибор. Важно, что облучение проходит на ультракоротком расстоянии, не повреждая здоровых клеток. И робот все сделает точнее, чем рука человека. Сейчас мы говорим о лечении именно легких, но область применения комплекса может быть гораздо шире. Установка может быть использована, например, и в абдоминальной хирургии, - пояснил Вадим Пищик.

Что касается аппаратно-программного комплекса для трансплантологии, то он состоит из двух частей, которые можно использовать и отдельно друг от друга. Первая - перфузионный комплекс LifeStreamECMO для экстренного восстановления кровотока. Он может использоваться для реанимации пациентов, а в плане трансплантологии позволяет запустить нужный кровоток у донора и после остановки сердца - спустя час и более. (Напомним: донорские органы могут изымать только после констатации смерти головного мозга.) Фактически при помощи прибора органы "оживляют" и готовят к пересадке.

Фото: из личного архива Максима Громова
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Вторая - LifeStreamHEPAR - перфузионная многофункциональная установка, в прозрачной кювете которой помещается донорский орган - печень.

- Мы хотим не только сохранить орган, так сказать, в добром здравии длительное время. Вторая задача - сделать жизнеспособным, годным к пересадке и тот орган, который уже "уснул". Установка имеет две системы искусственного кровообращения (для венозной и артериальной крови), которые насыщают орган кислородом и очищают его от воспалительных клеток с помощью лейкоцитарных фильтров. Это помогает восстановить функции органа. В конечном итоге применяемая технология позволит увеличить число трансплантаций. Ни для кого не секрет: нехватка донорских органов - огромная проблема трансплантологии, - подчеркнул Никитин.

- Установка не только "оживляет", но и тестирует орган. То есть позволяет четко определить, какие шансы у данного органа к тому, чтобы прижиться в новом организме и служить ему верой и правдой. Пока что годность органа для пересадки определяет хирург на основе собственного опыта. Теперь это может сделать прибор. К тому же установка незаменима для "оздоровления" органа после длительной транспортировки, - отметил Олег Резник, руководитель Санкт-Петербургского координационного центра органного донорства, вице-председатель Российского трансплантологического общества.

Документы на регистрацию системы для трансплантологии уже поданы в Росздравнадзор. Клинические испытания будут проходить на базе НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и Первого медицинского университета имени Павлова.

Согласно производственному плану тульского предприятия ОПК АО "НПО "СПЛАВ", в год планируется выпускать 60 комплексов LifeStreamECMO и 20 комплексов LifeStreamHEPAR. .

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