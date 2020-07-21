В Псковской области задержали разбойников из Петербурга

Дерзкое преступление раскрыто в Великих Луках: местный житель стал жертвой разбойного нападения прямо в своей квартире.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, на раскрытие преступления потребовалось около двух месяцев. 18 мая 2020 года в полицию обратился 70-летний житель Великих Лук, который сообщил, что накануне вечером к нему в квартиру вломились вооруженные лица, которые путем угроз вынесли из жилища деньги и ценности общей стоимостью более миллиона рублей.

Оперативно-розыскные мероприятия привели силовиков к трем жителям Санкт-Петербурга 1982, 1992 и 1994 годов рождения. Их задержали с поличным после очередного разбойного нападения, совершенного на юге России. Во время обыска у подозреваемых нашлась часть вещей, похищенных в Великих Луках.

Расследование продолжается, уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 162 УК РФ (Разбой).