Восемь территорий Северо-Запада стали частью Арктической зоны

В России приняли пакет законов, устанавливающий в Арктике особый режим работы компаний, с предоставлением бизнесу налоговых льгот, с введением реестра участников и процедурой свободной таможенной зоны. Кроме того, расширили и Арктическую зону. Дополнительно к 31 территории в нее включили муниципальные образования нескольких субъектов страны, в том числе и Северо-Западного федерального округа.

Фото: Александр Черноскулов/РГ

В Карелии это Костомукшский городской округ, Сегежский и Калевальский национальный муниципальные районы, городские округа Инта и Усинск, а также муниципальный район Усть-Цилемский Республики Коми, Лешуконский и Пинежский муниципальные районы Архангельской области.

Власти регионов неоднократно направляли обоснования о необходимости включения муниципалитетов в состав Арктики. Эксперты заявляли, что от решения инфраструктурных и технологических задач по освоению северных территорий зависит дальнейшее продвижение и развитие субъектов. И здесь есть несколько направлений: необходимость в строительстве большой сети железных и автомобильных дорог, рост грузопотока по Северному морскому пути, развитие технологий добычи ресурсов на континентальном шельфе арктических морей. Кроме того, включение новых территорий распространит на них и действие государственной программы по развитию Арктики.

Теперь у муниципалитетов будет возможность рассчитывать на дополнительное развитие инфраструктуры и продвижение проектов. Уже сейчас для этого прорабатывается система государственных преференций - льготные кредиты, пониженные страховые платежи.

Так кто же может стать резидентом Арктической зоны? Коммерческие организации или индивидуальные предприниматели с объемом инвестиций не менее одного миллиона рублей, не имеющие задолженности по налогам и сборам. Кроме того, компании не должны находиться в стадии банкротства, ликвидации или реорганизации.

Принятые федеральные законы предусматривают льготы: нулевая ставка зачисляемого в федеральный бюджет налога на прибыль в течение десяти лет для всех видов деятельности, кроме добычи полезных ископаемых, пониженные, вплоть до нуля процентов ставки зачисляемых в региональный бюджет налогов на прибыль, имущество, землю и другие. Главная цель всех принимаемых законов - стимулировать создание в Арктике новых предприятий и высокооплачиваемых рабочих мест.

Главная цель всех принимаемых законов — стимулировать создание в Арктике новых предприятий и высокооплачиваемых рабочих мест

Добивались включения в Арктическую зону трех муниципальных образований и в Карелии. Чиновники заявляли, что данные предложения научно обоснованы, так как районы полностью соответствуют особенностям Арктической зоны России, они находятся в зоне полярного круга и на одной широте с приморскими районами - Беломорским, Кемским и Лоухским, которые уже являются часть Арктики.

Здесь надеются, что удастся попасть в госпрограмму, где особое внимание будет уделено созданию инфраструктуры - портов, мостов, дорог. Речь в том числе идет и о строительстве морского грузового порта в городе Кемь.

- Задача и федерального центра, и регионов - сделать экономическую деятельность в Арктике максимально привлекательной для инвесторов. Если мы сумеем здесь добиться экономического роста, то сможем создать условия для комфортной жизни людей, для сохранения коренных народов Севера и остановить отток местного населения, - отметил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

За расширение сухопутной территории Арктической зоны России за счет территорий муниципальных образований "Пинежский муниципальный район" и "Лешуконский муниципальный район" выступали и депутаты Законодательного собрания Архангельской области. Об этом говорила в Вологде на конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада председатель регионального собрания Екатерина Прокопьева. Она заявила, что это обусловлено стратегической значимостью территорий для обеспечения национальной безопасности и комплексного социально-экономического развития Арктического макрорегиона.

Теперь все эти территории республик Карелии и Коми, Архангельской области являются частью Арктики. Пакет федеральных законов по Арктике вступит в силу через 45 дней после подписания главой государства и официального опубликования. Президент пакет законов подписал.

Мнение

Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства России:

- Сделаны важные шаги в совершенствовании системы государственного управления по развитию арктического региона. Практически вся Российская Арктика становится специальной экономической зоной с набором налоговых льгот. Самое главное - меняется принцип: если на предыдущем этапе государство само инвестировало в Арктику, причем в не очень больших объемах, то сейчас мы говорим о поддержке инвесторов и оказании содействия проектам в сфере экономики.