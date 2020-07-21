Жительницу Вологодской области отдали под суд за кражу халата с пугала

Жительнице города Кириллов Вологодской области пришлось отвечать перед судом за кражу халата с огородного пугала.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, в середине июня владелец одного из огородов в Кириллове заметил, что неизвестные раздели пугало, которое он недавно установил на участке.

С чучела пропал халат. Владелец оценил стоимость пропажи и пошел в полицию. Злоумышленницей оказалась соседка огородника. Было установлено, что 42-летней даме приглянулся халат с пугала и она его похитила.

Если бы халат был дороже тысячи рублей, то женщине грозило бы уголовное преследование. Но ей повезло, эту историю рассматривал мировой судья. Он посчитал, что ущерб малозначительный и ограничился устным предупреждением вологжанке.

Халат, правда, женщине придется отдать.