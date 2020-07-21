Как коронавирус повлиял на реализацию инвестпроектов в Крыму

Вынужденная приостановка деятельности большинства предприятий, в том числе и системообразующей для полуострова туристической отрасли, привела к ухудшению основных индикаторов рынка. Но большая часть инвестиционных проектов реализуется в установленные сроки, что дает новые товары, производство, рабочие места и налоговые отчисления.

Дивиденды с куста

На инвестиционную политику коронавирус практически не повлиял. Оформление документов для проектов, подбор земельных участков и совещания с инфраструктурными организациями проходили в онлайн-режиме. Те же инвесторы, кто был вынужден приостановить активное строительство, могли пересмотреть календарный план.

- Для коррекции календарного плана можно заключить дополнительное соглашение, - поясняет вице-премьер Совета министров РК - министр финансов РК Ирина Кивико. - Никаких претензий или штрафов в отношении таких инвесторов нет. Соответствующий пункт включили в план первоочередных действий для обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в условиях коронавируса.

Инвесторы АПК пандемии практически не почувствовали. По данным Корпорации развития РК, в особом порядке они реализуют в агропромышленном комплексе региона 54 инвестпроекта на 25,3 миллиарда рублей. Еще 170 проектов стоимостью 16 миллиардов воплощают в Крымской свободной экономической зоне (СЭЗ).

Есть уже и первые плоды в прямом и переносном смысле слова. Так, на построенном за два года Белогорском тепличном комбинате еще в январе собрали первый урожай томатов, которые сейчас поставляют как на крымский рынок, так и в другие регионы России. Успехи есть и у нового агропромышленного комплекса "Крым". На базе бывшего военного совхоза "Гурзуфский" по проекту здесь работают сразу в нескольких сферах: растениеводстве, садоводстве и овцеводстве. Предприятие высадило около 95 тысяч саженцев яблонь и более 1 750 - фундука. В ближайших планах - засеять озимой пшеницей 500 гектаров и построить овощехранилище на 10 тысяч тонн. Инвестор не исключил возможности создания в будущем крупного агрохолдинга, однако отметил, что с такими планами придется выйти за пределы заявленных изначально 317 миллионов рублей инвестиций.

- Сегодня мы уже не укладываемся в запланированную ранее сумму, - пояснил генеральный директор предприятия Алексей Бжоян. - Есть еще в планах и строительство комбикормового завода для животноводческой отрасли.

Главная отрасль

Промышленность - вторая по популярности у инвесторов сфера, с которой резиденты Крымской СЭЗ реализуют 207 проектов на 5,4 миллиарда рублей. Доля промышленности в валовом региональном продукте Крыма держится на уровне 17,5 процента. В апреле, во время самоизоляции, промышленное производство сократилось на 21,4 процента. Но анализ социально-экономического положения республики с начала года показывает, что позитивные тенденции сохранены: рост промышленного производства за четыре месяца составил 4,7 процента. К уже действующим крупным индустриальным предприятиям в регионе добавляются новые.

Объемы вложений в инвестиционные проекты, реализуемые в Республике Крым. Фото: Корпорация развития Крыма.

В Симферопольском районе инвестор "Крымтехснаб" вот уже несколько лет выпускает грузозахватные приспособления: канатные, текстильные и цепные стропы для перемещения грузов. Эти приспособления должны быть сверхпрочными, эластичными и в то же время долговечными.

- Цех оборудован всем необходимым: станками для мерной намотки стального каната, рабочими швейными машинками, столами для упаковки, - рассказал генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Наиль Габбасов. - У компании есть и мелкие, и крупные заказы, среди которых поставка оборудования в ГУП РК "Черноморнефтегаз" и на площадку строительства Крымского моста. Инвестиции в реализованный проект составили 6,8 миллиона рублей.

Всего в промышленной отрасли корпорация сопровождает 25 инвесторов, вложения в проекты которых почти 3,1 миллиарда рублей. Наиболее крупный из них - завод по производству металлических опор освещения "Промснабресурс Крым" в Керчи. Проект предполагает 762 миллиона рублей инвестиций и 86 рабочих мест. Сейчас инвестор ремонтирует основное производственное здание и набирает работников. Все необходимое оборудование уже куплено.

Курортный настрой

Как отмечает вице-премьер РК Ирина Кивико, курирующая в регионе инвестиционную политику и санаторно-курортный комплекс, курортная отрасль в структуре инвестиций - одна из лидирующих. В ней реализуется 24 инвестпроекта на сумму более 23,1 миллиарда рублей. Еще 130 проектов - в свободной экономической зоне с заявленными инвестициями более 15 миллиардов рублей.

- Предприниматели вкладывают деньги в самые разные проекты, - рассказала Ирина Кивико. - Например, в строительство различных мест размещения, от отелей и санаторно-курортных учреждений до автокемпингов. Интересные направления в событийном туризме. Проект "Extreme Крым" не первый год объединяет любителей активного отдыха и творческую молодежь в одном из красивейших мест полуострова, на мысе Тарханкут.

Точкой роста может стать будущий центр винного туризма. Масштабный проект с заявленными инвестициями свыше 4,7 миллиарда рублей вышел на этап строительно-монтажных работ. Открыть объект планируется к 2022 году.

Не менее важны и проекты благоустройства. Так, компания "Парк Форос" вложила порядка 94 миллионов рублей в реконструкцию берегоукрепительных, противооползневых и пляжных сооружений. А предприятие Крыммонтажстрой уже реконструировало Приморский пляж, потратив на это 281 миллион рублей. В планах у организации множество других проектов.

Сезон или не сезон?

На полуострове к числу отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, отнесли туристическую сферу со всеми смежными направлениями: транспортом, торговлей, ресторанным и гостиничным бизнесом. Так, в апреле пассажирооборот сократился в девять раз. Практически полностью прекратили свою деятельность средства размещения, рестораны работали только навынос. Приостановка работы магазинов непродовольственных товаров, отсутствие турпотока и общее снижение доходов населения привели к падению розничного товарооборота по сравнению с мартом на четверть.

- Но, несмотря на спад показателей в апреле, большинство сфер дало положительную динамику с начала года, - рассказал министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко. - Например, грузооборот вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019 года более чем наполовину, на 54,3 процента. Уровень инфляции не превысил прошлогодний показатель (2,5 процента). Кстати, в апреле инфляция составила 1,3 процента. За относительно небольшой срок Крым преодолел инфраструктурные ограничения. Большинство льгот, такие как возможность получения земли без торгов и налоговые преференции СЭЗ, беспрецедентны для России. Результаты свежего рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, где Крым переместился с 61-го места на 43-е, еще одно доказательство благоприятных условий для предпринимательства. Мы рады любому бизнесмену, который приходит в регион с интересной и полезной идеей, и готовы помогать ее воплощать. Для этого сегодня у нас есть все возможности. Опыт тех, кто уже прошел или проходит путь инвестора в Крыму, становится примером для новых.

Компетентно

Дмитрий Кудрявцев, официальный представитель Агентства стратегических инициатив в Республике Крым:

- Только слепой не заметит улучшения инвестиционного климата в регионе. Правительство Крыма делает все возможное для упрощения ведения бизнеса. Динамику мы видим по показателям Национального рейтинга РФ состояния инвестиционного климата: плюс 18 позиций по итогам 2019 года, это хороший промежуточный итог работы с инвесторами. Но расслабляться рано, не все показатели достигнуты. Необходимо следить, как происходит получение разрешений на строительство, регистрируются права собственности на объекты недвижимости, как осуществляется государственный кадастровый учет и контрольно-надзорная деятельность, подключение к энергетическим и газовым сетям и другое. Также надо контролировать, чтобы не снижались уже достигнутые показатели работы с бизнесом.