В Калмыкии выращивают самый северный рис в мире. Культура, которая требует большого количества влаги, неплохо растет в засушливом регионе с засоленными почвами, где катастрофически не хватает воды. Именно здесь, кстати, был зафиксирован российский температурный рекорд +45,4 в тени, а знойное лето 2020-го вполне может его побить.

Но даже в таких непростых условиях местные власти и хозяйства не отказываются от выращивания риса, используя оставшуюся еще с советских времен оросительную систему каналов. Вода подается из Волги, каналы расчищают по мере необходимости, порой приходится ремонтировать изношенные насосные станции.

Но из-за снижения обязательных лимитов на подачу воды калмыцким рисоводам достается живительной влаги все меньше. Уменьшаются и площади рисовых чеков. А между тем, как объясняют специалисты, калмыцкий рис для республики - это нечто большее, чем просто злак. Влаголюбивое растение поддерживает практически всю местную экосистему и, соответственно, сельское хозяйство.

- Если мы перестанем заниматься рисом, может начаться вторичное засоление и настоящее экологическое бедствие. Ветра будут выдувать из почвы соль, и что-либо выращивать на этой территории станет затруднительно. К тому же на месте рисовых чеков хорошо растут яровые и зерновые кормовые культуры - их выращивают поочередно с рисом, - отмечает замминистра Калмыкии по растениеводству Сергей Антонов.

Помимо сокращения поставок воды увеличивается и стоимость ее подачи сверх этих лимитов, что, безусловно, влияет на рентабельность производства калмыцкого риса и его конкурентоспособность. В результате рисоводческим хозяйствам приходится компенсировать понесенные затраты и зарабатывать на других культурах.

- Цена риса обусловлена стоимостью кубического метра воды, а она увеличивается ежегодно. В 2014 - 2015 году кубометр воды для возделывания риса стоил 4 копейки, а сейчас доходит до 40 копеек. Из-за этого наш рис-сырец получается довольно дорогим. В среднем его покупают по цене до 17 рублей за килограмм и для производителя это направление дает практически нулевую рентабельность. То есть только на рисе в наших условиях трудно заработать, поэтому хозяйства высевают кормовые культуры и основную прибыль получают уже с люцерны, ячменя или пшеницы, - объясняет начальник отдела развития АПК Октябрьского района Калмыкии Тимур Хасыков.

Сглаживать ситуацию позволяют субсидии, выделяемые калмыцким рисоводам. В 2020 году они получат более восьми миллионов рублей господдержки.

Всего в Калмыкии рисоводством занимаются пять хозяйств. Все они расположены в Октябрьском районе и ориентируются на так называемый рисово-кормовой севооборот, в процессе которого происходит поочередное выращивание риса и других культур. И именно рисовые чеки, как отмечают эксперты, позволяет поддерживать кормовую базу в засушливой зоне.

- В этом году в Калмыкии жесточайшая засуха. На пастбищах буквально нет травы. И фермеры забирают все, вплоть до рисовой соломы. В Краснодарском крае, например, рисовую солому девать некуда, а у нас такой проблемы нет. За соломой приезжают фермеры не только из северо-восточной части Калмыкии, но и из Астраханской и Волгоградской области, где тоже возникли проблемы с кормами. Урожай риса в стране в прошлом году составил около 1,1 миллиона тонн, этого достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. В масштабах страны мы выращиваем риса немного, около процента. И, возможно, Россия его не замечает. Но для нашего региона он жизненно необходим. Если прекратить сеять рис, сразу рухнет производство кормов, снизится животноводство и вообще эта местность опустеет. Оросительные каналы придут в негодность, оборудование отправят на металлолом. Я могу поспорить с любым экономистом и доказать, что государству здесь лучше поддерживать производство риса, чем прекратить субсидирование, потому что потраченные средства с лихвой окупаются производством, налогами и рабочими местами, - говорит гендиректор одного из самых крупных рисоводческих хозяйств Калмыкии Владимир Цыбулин.

Кстати

В 2017-2019 году посевная площадь риса в Калмыкии в среднем составляла 3620 гектаров, а валовый сбор - 13,6 тысячи тонн при урожайности 37,5 центнера с гектара. В 2020 году планировалось посеять 4500 гектаров риса. Но в рамках госзадания воды для наполнения рисовых чеков будет подано только 64 миллиона кубических метров, а это на 36,8 процента меньше, чем в прошлом году. Поэтому посевные площади риса в республике уменьшились до 2955 гектаров.