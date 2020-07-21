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21.07.2020 19:48
Рубрика: Общество

Кому нужен Гришка?

Чтобы выполнить требования закона, мини-зоопарку надо избавиться от медведя
Текст: Алена Ларина ("Российская газета", Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(8213)
На Дону разгорелся скандал из-за четырех медведей в мини-зоопарке. Он попал под прицел надзорных органов после сообщения в социальных сетях о якобы плохом содержании в нем животных.
Бурый медведь Гриша - один из первых обитателей зоопарка. Его знают и многие таганрожцы, и жители близлежащих сел. Фото: Тагир Раджавов Бурый медведь Гриша - один из первых обитателей зоопарка. Его знают и многие таганрожцы, и жители близлежащих сел. Фото: Тагир Раджавов
Бурый медведь Гриша - один из первых обитателей зоопарка. Его знают и многие таганрожцы, и жители близлежащих сел. Фото: Тагир Раджавов

Дальнейшая судьба зверей может быть плачевной: двое из них никому не нужны, кроме как тем людям, которые сейчас за ними ухаживают: один косолапый болен с детства, второй уже просто стар. Шансы Гриши и Умки попасть в большой зоопарк или цирк практически равны нулю.

Фото: iStock
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Проблемы у таганрогского мини-зоопарка начались после ролика в интернете, на котором видно, что медведь изнывает от жары. На тот момент температура на улице и впрямь была очень высокой - от зноя страдала и природа, и люди.

Живой уголок в городском парке Таганрога, где живет больше сотни зверей и птиц, в том числе верблюд, лиса, волк, рысь, был открыт еще в советские годы. Одним из его первых обитателей стал бурый медведь, известный среди таганрожцев и жителей близлежащих сел по кличке Гриша.

В лихие девяностые, когда в городском бюджете возникли дыры, местные власти договорились с таганрогским предпринимателем Николаем Бушуевым о шефстве над животными. Тогда он руководил детской конноспортивной секцией, в которой юных наездников тренировал олимпийский чемпион Николай Корольков.

Вскоре мэрия передала Бушуеву имущество мини-зоопарка в долгосрочную аренду. Его территория и клетки были приведены в нормальный вид, вместо глиняных дорожек появились асфальтовые, а Гриша обрел соседей - семейную пару медведей Вини и Пуха, которые дали потомство - медвежонка Умку. Когда он подрос, "снялся" в фильме "Моя бабушка - ведьма" по повести Александра Курляндского.

Ни рубля дотаций, в отличие от государственных зоопарков, живой уголок не получает. Но выбить с него плату за аренду территории чиновники пытаются

Живой уголок стал очень популярен как в самом Таганроге, так и в округе, особенно среди детворы. Ведь близлежащий зоопарк находится за много километров от него, в Ростове-на-Дону, и побывать там может не каждая семья. Когда таганрогский мини-зоопарк закрылся на карантин, появились проблемы с приобретением кормов для животных, средств для дезинфекции клеток (цены на них взлетели в четыре раза) и выплатой зарплаты ухаживающему за питомцами персоналу, а это более трех десятков человек, включая ветеринара.

На помощь пришли горожане, жители других населенных пунктов Ростовской области и даже гости из Москвы и Санкт-Петербурга, которые привезли десятки килограммов мяса, овощей, фруктов, круп и орехов для обитателей живого уголка. Сегодня на входе можно прочитать слова благодарности в адрес всех тех, кто помог во время карантина.

Казалось, трудные времена для зверей и сотрудников мини-зоопарка остались позади, но пришла новая беда. После недовольных сообщений в интернете по поводу содержания медведей сюда нагрянули многочисленные проверяющие. Проводится прокурорская проверка на предмет жестокого обращения с животными.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре Ростовской области, решается вопрос об административном преследовании владельца живого уголка, так как было выявлено, что размеры помещений, в которых содержатся бурые медведи, не отвечают установленным на сегодня нормативам. С нынешнего года площадь клетки для мишек должна составлять не менее ста квадратных метров. Если Николаю Бушуеву не удастся решить проблему, что ждет животных в будущем? Найти новый дом для двух медведей из четырех не удастся.

- Гриша от старости мало ходит, почти все время лежит, а Умка, которой десять с половиной лет, родилась с врожденным недоразвитием конечностей и деформацией скелета. Поэтому она примерно вдвое меньше своих сородичей. Когда медвежонок появился в живом уголке, и речи не было о том, чтобы отдать его куда-то, ведь ему был нужен нормальный уход с первых дней жизни. Претензии насчет маленькой клетки необоснованные: Умке и не нужна большая. Как человек с остеопорозом, животное мало ходит. Она может это делать, лишь вставая на задние лапы, на четырех плохо получается, - объясняет ветврач Анастасия Слостина.

Фото: Лев Федосеев/ ТАСС
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В мини-зоопарке обрели дом и другие покалеченные звери и птицы. Например, лебедь без одного крыла или больной аист, которого сюда передали спасатели. Николай Бушуев, сам инвалид второй группы, знает не только всех питомцев по именам, но и характер и привычки каждого. При нас без боязни гладит по мордочке большую белую нутрию с громадными передними клыками, приговаривая: "Васька, не хулигань".

Ни рубля дотаций, в отличие от государственных зоопарков, живой уголок не получает. Ежемесячные расходы на питомцев, коммуналку и зарплату составляют более трехсот тысяч рублей. Тогда как цена входного билета в зоопарк сто рублей, а для некоторых посетителей, к примеру детей из дома малютки и стариков из социального учреждения, он бесплатный.

Кроме того, местные власти пытаются заставить Бушуева платить аренду за территорию, на которой находятся клетки, а это, по его словам, более миллиона рублей в год. На этой почве уже несколько лет длится тяжба между муниципальной структурой и предпринимателем, которая вредит животным. Из-за нестабильности сложно вкладывать средства в развитие зоопарка, а ведь местные власти могли бы дать добро на увеличение его площади, и тогда условия содержания Гриши, Умки и ее родителей были бы соблюдены.

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