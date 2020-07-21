На Белых скалах в Сочи турист сорвался с восьмиметровой высоты

В каньоне Белые скалы сочинского села Красная Воля мужчина предположительно сорвался со скалы. Об этом сообщает Служба спасения Сочи на своей странице в Instagram.

Сигнал о пострадавшем поступил накануне на пульт оперативного дежурного Службы спасения Сочи. Мужчина оказался в труднодоступном месте - в расщелине на восьмиметровой глубине.

Дежурная смена службы спасения совместно с ЮРПСО МЧС России на месте обнаружила лежавшего на земле мужчину 1991 года рождения в сознании. Спасатели извлекли его из труднодоступного места на носилках с помощью альпинистского снаряжения и транспортировали по горной тропе до машины скорой помощи. Пострадавшего передали медикам для госпитализации.