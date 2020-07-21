МЧС предупредило о возможных смерчах над Черным морем

Сегодня на Черноморском побережье - от бухты Инал Туапсинского района до поселка Магри Лазаревского района Сочи - до конца суток имеется опасность формирования смерчей над Черным морем. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Сейчас в Сочи установилась переменчивая погода. Ночью шел проливной дождь, в первой половине дня солнце сменило ливень.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

"Если сильный ветер застал вас на улице, желательно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, - говорится в сообщении. - Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам".

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: "01" - единый телефон спасения; "101" - с мобильных телефонов; 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю или "112".