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21.07.2020 09:16

Держись, малек!

На Дону разрабатывают методы поддержания рыбных запасов
Текст: Марина Володина
Российская газета - Экономика Юга России № 158(8212)
За три года в донские водоемы выпустили 96 миллионов особей молоди рыбы. Решит ли это проблему обеднения рыбных запасов?

Гидрологическая обстановка на водных объектах области связана с работой гидротехнических сооружений. Как рассказал первый замгубернатора Игорь Гуськов, чтобы обеспечить проход рыбы через гидроузлы, предусмотрено устройство специальных каналов, но при низкой водности они не функциональны. Климат последних лет создает именно такие условия. Рыбоходные сооружения Николаевского, Константиновского, Кочетовского гидроузлов необходимо модернизировать.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Правительство региона предложило включить проектирование и строительство рыбоходного канала в обход Кочетовского гидроузла в федеральную программу. Через него рыба могла бы добираться до нерестилищ. Эти задачи в программу включены, но денег на их решение пока не выделено. А суммы нужны немалые. По предварительным подсчетам, затраты составят 1,5 миллиарда рублей, причем 90 миллионов нужны только на проектные работы.

Пока решается вопрос с финансированием, в регионе пытаются сохранить и по возможности приумножить рыбные запасы всеми доступными способами. В области идет масштабная расчистка водоемов. В эту деятельность включились ученые. Чтобы водоемы после очистки сохранились в удовлетворительном состоянии как можно дольше, применяется биомелиорация: водные объекты зарыбляют растительноядными видами, что препятствует зарастанию дна. В 2021 году будет выпущено около пяти миллионов особей молоди белого амура и белого толстолобика.

На состояние биоресурсов оказывает влияние и антропогенная нагрузка. На Дону стараются снизить это влияние, в частности, строят и ремонтируют очистные сооружения. Такая работа проведена в Миллерове, Пролетарске, Донецке, Цимлянске и в других населенных пунктах. С 2015 по 2019 год расчистили около 60,4 километра водных объектов.

Переход судостроителей на газомоторное топливо благотворно бы повлиял на экологическую обстановку. Особенно если учесть, что в прошлом году общий грузооборот с учетом транзита в границах Азово-Донского бассейна превысил 37 миллиона тонн. Немало для региона.

Фото: Виктор Васенин
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К сожалению, предприятий, занимающихся воспроизводством рыбы, стало меньше. Из семи осталось пять. Сказалось сокращение федерального финансирования. Но эти пять заводов продолжают свою работу: выпускают мальков в Дон, Цимлянское и Веселовское водохранилища, Манычский каскад водохранилищ. Только в прошлом году в водоемы выпустили 18,5 миллиона мальков леща, сазана, толстолобика, осетровых, белого амура и рыбца. Из регионального бюджета на эти цели с 2017 года было выделено 20,8 миллиона рублей. А в нынешнем году рыбоводные предприятия получат 7,4 миллиона рублей. По данным на 1 июня, в водоемы выпустили уже 738 тысяч особей молоди рыб, в том числе 144,5 тысячи осетровых. Как сказал Игорь Гуськов, в планах - увеличить мощность таких предприятий, но для успешной работы отрасли этого недостаточно, надо объединять усилия с коллегами из соседних регионов.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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