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21.07.2020 16:47

На Дону найдены останки 15 бойцов Великой Отечественной войны

Текст: Валерий Николаев
В Ростовской области после снятия ограничительных мер по противодействую коронавирусной инфекции возобновилась работа поисковых отрядов. В ходе экспедиции "Кровь и Слава Миуса" на территории Куйбышевского района обнаружены останки 15 красноармейцев.
Фото: ПО Миус-фронт Фото: ПО Миус-фронт
Фото: ПО Миус-фронт

Поисковые работы велись около хутора Новобахмутский. Один солдат поднят с личными вещами. При нем найден гвардейский значок, ложка с нацарапанной буквой "Н" и истлевшая красноармейская книжка. При раскопках найдены также стеклянная фляжка и гильзы снарядов.

Фото: Артем Локалов
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- Найденные исторические предметы отправятся в музейную коллекцию, а останки бойцов будут с почестями перезахоронены. Мы работаем не ради артефактов, а ради восстановления судеб пропавших на войне бойцов, - рассказала руководитель казачьего поискового отряда "Старый Миус" Марина Шевченко.

Необходимо отметить, что при поддержке властей Ростовской области ученые, поисковики и эксперты-криминалисты участвуют в всероссийском проекте "Без срока давности". Благодаря этому уже установлены места ранее неизвестных массовых захоронений мирных жителей времен Великой Отечественной войны. Жертвы немецких оккупантов похоронены на территории 33 муниципалитетов региона.

- В регионе поисковой работой занимается 22 казачьих отряда. Все они выполняют священную миссию - увековечивают память о павших бойцах Великой Отечественной. За этими словами стоит огромный труд, - отметил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев. - На счету одного только отряда "Старый Миус" за последние три года его работы - 89 поднятых бойцов и семь установленных имен красноармейцев. Жители Дона и других регионов страны благодарят поисковиков за вести о своих, ушедших на фронт, близких. И такая работа продолжится.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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В рамках реализации проекта "Без срока давности" в места военных преступлений будут направлены поисковые отряды. Они проведут раскопки в Ростове-на-Дону, в районе Горного леса около города Шахты и на шахте имени Красина, на старом аэродроме в Новошахтинске, Сальском и Миллеровском районах. При обнаружении вещественных доказательств и останков людей к эксгумации будут привлечены криминалисты и сотрудники ФСБ, Следственного комитета и Прокуратуры.

- Именно консолидация усилий поисковиков, ученых и спецслужб позволит добиться справедливости и назвать имена военных преступников, которым ранее удалось ускользнуть от суда. Даже если их уже нет в живых, справедливость должна восторжествовать, так как есть преступления, не имеющие срока давности, - сказал заместитель председателя Южного научного центра РАН по научной работе Евгений Кринко.

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