По данным регионального министерства промышленности и энергетики, такой результат показали 11 заводов. К примеру, в ростовской научно-производственной компании "Альфа" выпуск продукции увеличился с 25 до ста тонн ежедневно, а у коллег из "Юнитора" - с 12 до 40 тонн.
Некоторые донские предприятия начали изготавливать антисептики впервые. Так, на заводе смазочных материалов в Новочеркасске их теперь производят уже 60 тонн в сутки.
Предприятия региона специализируются примерно на 40 наименованиях дезсредств - порошок без запаха для противомикробной обработки поверхностей, антибактериальные салфетки, гели и различные спреи, средства для дезинфекции помещений с хлором и без него, жидкое антисептическое мыло и другие изделия.
Для организации или расширения производства дезинфицирующих средств бизнесменам потребовалась помощь.
Как рассказал министр промышленности и энергетики региона Игорь Сорокин, одним предприятиям было оказано содействие в получении сырья, изопропилового спирта, другим помогли оформить документы для включения в список производителей медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств Минпромторга России.