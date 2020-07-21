На Дону за последние четыре месяца почти в пять раз выросло производство дезинфицирующих средств. Если раньше предприятия области выпускали примерно 70 тонн в сутки, то сейчас уже около 315 тонн.

По данным регионального министерства промышленности и энергетики, такой результат показали 11 заводов. К примеру, в ростовской научно-производственной компании "Альфа" выпуск продукции увеличился с 25 до ста тонн ежедневно, а у коллег из "Юнитора" - с 12 до 40 тонн.

Некоторые донские предприятия начали изготавливать антисептики впервые. Так, на заводе смазочных материалов в Новочеркасске их теперь производят уже 60 тонн в сутки.

Предприятия региона специализируются примерно на 40 наименованиях дезсредств - порошок без запаха для противомикробной обработки поверхностей, антибактериальные салфетки, гели и различные спреи, средства для дезинфекции помещений с хлором и без него, жидкое антисептическое мыло и другие изделия.

Для организации или расширения производства дезинфицирующих средств бизнесменам потребовалась помощь.

Как рассказал министр промышленности и энергетики региона Игорь Сорокин, одним предприятиям было оказано содействие в получении сырья, изопропилового спирта, другим помогли оформить документы для включения в список производителей медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств Минпромторга России.