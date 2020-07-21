Около 4,3 тысячи самовольно возведенных строений обнаружилось в Южном федеральном округе. Большая часть объектов находится на Кубани. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов. Что предлагают местные власти для решения проблемы?

- В округе к началу 2020 года выявлено 4,3 тысячи строений, самовольно возведенных при попустительстве властей разного уровня. Судебные решения не исполнены в отношении 2,9 тысячи домов. При этом из года в год их число растет. Особенно много самостроев, свыше 2,5 тысячи, в Краснодарском крае, при этом имеются неисполненные судебные решения о сносе 1,8 тысячи домов, - сказал Устинов.

По данным полпредства, в Республике Крым 476 самовольно возведенных строений, в Волгоградской области - 420, в Ростовской области - 347 и в Севастополе - 321.

- Только в Сочи к июню этого года накопилось 602 неисполненных производства о сносе незаконно возведенных строений. Почти половина дел заведена еще в 2013 - 2016 годах и с тех пор лежит без движения. Такая волокита отмечена в Геленджике, где не реализовано 326 исполнительных производств о сносе самовольных построек, - добавил Устинов.

Одним из наиболее сложных вопросов при выполнении судебных решений является снос незаконно возведенных многоквартирных домов. Например, в Краснодарском крае таких объектов 209, из них 141 - на Черноморском побережье.

Впрочем, вопрос об их сносе вызывает большие споры. По подсчетам Всероссийского центра национальной строительной политики ВЦНСП, из-за этого лишатся жилья десятки тысяч семей. Если объект не представляет опасности, не создает проблем с точки зрения архитектуры и городского хозяйства, так ли уж необходимо его сносить?

- Пока в течение четырех-пяти лет здание строится, о нем все "забывают", - говорит уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков. - Ни банки, выдающие кредиты, ни надзорные органы не обращают на него внимания. А потом дело попадает в суд и принимается решение о сносе. Причем, как правило, самим жильцам предлагают снести дом за большие деньги.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ЮФО заявил, что закон о поддержке владельцев квартир в самостроях будет принят уже в следующем году.

- Нужно, чтобы они, как и дольщики, могли получить жилье в новых микрорайонах по квоте муниципального образования. В 2021 году у нас появится новый законопроект, - сказал Голубев.

Но владельцы квартир в самостроях опасаются, что областной закон будет разработан не для всех пострадавших, что их будут делить на разные категории. Например, будет учитываться, есть ли у человека, который покупал квартиру, другое жилье или нет, относится ли он к социально незащищенной группе населения и так далее. По словам участницы инициативной группы Екатерины Кривошей, они предложили правительству региона свой вариант закона и требуют публичных слушаний. Для них важно, чтобы действие этого закона распространялось на всех без исключения граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Предлагается приравнять их к обманутым дольщикам, а также разработать механизм, который позволит компенсировать потерянные средства за счет субсидий либо предоставления другого жилья. При этом основным критерием, по мнению инициативной группы, должно являться признание человека потерпевшим по уголовному делу о незаконном строительстве, а также договор, по которому были заплачены деньги.

Прямая речь

Александр Моор, руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики:

- У нас система двойных стандартов. Один дом собираются сносить, а соседний, точно такой же, почему-то никто не трогает. То есть, одним можно, а другим нельзя, и это решает местная администрация. Мы получаем тысячи объектов под снос, а заложниками ситуации становятся простые люди. Если здание признано небезопасным для проживания, решить вопрос легко. Нужно создать инвестиционно привлекательные условия для нового застройщика, и он, получив земельный участок без торгов, переселит жителей самостроя в законно возведенный дом.