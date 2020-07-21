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21.07.2020 12:22
Рубрика: Происшествия

Начальника угрозыска Батайска обвинили в избиении задержанного

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)

В превышении должностных полномочий подозревается начальник отдела уголовного розыска полиции по городу Батайску. Об этом сообщает региональное управление СК России.

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По данным следствия, седьмого мая этого года полицейский, находясь в служебном помещении, чтобы добиться признательных показаний по уголовному делу, избил 29-летнего местного жителя. Он нанес ему множественные удары руками и ногами по телу и голове.

Сейчас начальник батайского угрозыска находится в отпуске. В отношении него проведут служебную проверку. Если вину полицейского докажут, он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности в соответствии с законом. В этом случае дисциплинарная ответственность грозит и его непосредственным руководителям.

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