Начальника угрозыска Батайска обвинили в избиении задержанного

В превышении должностных полномочий подозревается начальник отдела уголовного розыска полиции по городу Батайску. Об этом сообщает региональное управление СК России.

По данным следствия, седьмого мая этого года полицейский, находясь в служебном помещении, чтобы добиться признательных показаний по уголовному делу, избил 29-летнего местного жителя. Он нанес ему множественные удары руками и ногами по телу и голове.

Сейчас начальник батайского угрозыска находится в отпуске. В отношении него проведут служебную проверку. Если вину полицейского докажут, он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности в соответствии с законом. В этом случае дисциплинарная ответственность грозит и его непосредственным руководителям.