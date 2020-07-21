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21.07.2020 19:13
Рубрика: Происшествия

Под Анапой перевернулся "уазик" с туристами

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Примерно в десяти километрах от города-курорта Анапа во вторник перевернулся автомобиль "УАЗ-31519" с туристами. Об этом "РГ" сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю.

На Ставрополье из-за пылевой бури в ДТП пострадали пять человек

ДТП произошло накануне между поселками Варваровка и Рассвет.

По предварительным данным, авария обошлась без пострадавших.

Как выяснилось, за рулем находился 24-летний водитель. Позднее было установлено, что он перевозил неизвестных пассажиров с нарушением правил дорожного движения.

Сейчас вынесены определения о возбуждении дела об административном правонарушении по двум статьям КоАП РФ. Кроме того, при осмотре транспортного средства обнаружены внесенные в конструкцию изменения. Оказывается, за это водителя привлекли к административной ответственности по одной из статей КоАП РФ. Также переданы материалы об аннулировании автомобиля.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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