Под Анапой перевернулся "уазик" с туристами

Примерно в десяти километрах от города-курорта Анапа во вторник перевернулся автомобиль "УАЗ-31519" с туристами. Об этом "РГ" сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло накануне между поселками Варваровка и Рассвет.

По предварительным данным, авария обошлась без пострадавших.

Как выяснилось, за рулем находился 24-летний водитель. Позднее было установлено, что он перевозил неизвестных пассажиров с нарушением правил дорожного движения.

Сейчас вынесены определения о возбуждении дела об административном правонарушении по двум статьям КоАП РФ. Кроме того, при осмотре транспортного средства обнаружены внесенные в конструкцию изменения. Оказывается, за это водителя привлекли к административной ответственности по одной из статей КоАП РФ. Также переданы материалы об аннулировании автомобиля.