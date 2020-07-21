Специалисты независимых лабораторий в Краснодарском крае начали проводить контрольные закупки продуктов, выпущенных под маркой "Сделано на Кубани". Проверка проходит по заказу департамента потребительской сферы региона. До 20 июля специалисты проверят 109 товаров. В первую очередь эксперты оценят молочную, консервную и хлебобулочную продукцию, а также овощи и фрукты.

Тестирование позволит получить объективные данные о качестве продукта или технологического процесса - нужно убедиться, что производство продукции безопасно для жизни и здоровья потребителей. Это особенно важно в летний сезон, когда на Кубань приезжает много отдыхающих. На сегодняшний день микробиологи проверили восемь товаров: маринованные огурцы, конфеты, баранки, грибы, сметану и другие.

Чтобы продукты не испортились из-за жары во время транспортировки, из магазина до лаборатории их везут на автомобилях. Используются термопакеты и сумки-холодильники: жир в образцах не должен успеть окислиться. На доставку в лабораторию у специалистов всего два часа, иначе жара может изменить состав продуктов, а он должен сойтись с тем, который указан в документах.

Образцы нумеруют и фотографируют, ведут собственный учет, чтобы не допустить путаницы. Дальше распределяют по отделам. Одна банка или упаковка - не показатель качества всей партии, необходимо несколько образцов. Их содержимое смешивают, измельчают и засыпают в пробирки. Если заявленный состав не сходится с фактическим, то предприятие или фирму лишат права на бренд. Ведь известны случаи, когда на предприятие поступила тысяча тонн сырья, а на выходе получилось две тысячи тонн продукции. Это уже повод насторожиться.

Если заявленный состав продукта не сходится с фактическим, то предприятие или фирму лишат права на бренд

Говядина с ДНК свиньи, масло не из сливок, колбаса с водорослями - все это недобросовестные производители поставляют на рынок с завидной регулярностью. Эксперты отмечают, что предприятия-фантомы, борьба с которыми идет уже не один год, по-прежнему не сдают позиций, а их сомнительного качества продукция находит своих покупателей. Правда, теперь отследить процесс стало проще, а изъять фальсификат из оборота можно сразу же.

В этом году продукция, имеющая кубанский знак качества, уже продается за пределами региона, в том числе и в Москве.

Как у соседей

Проверки продуктов были проведены и в Ростовской области. Результаты обнародовал департамент потребительского рынка. Большая часть товаров соответствует требованиям и стандартам, но есть и те, производителям которых надо пересмотреть технологические процессы. Из 20 исследованных образцов молока три оказались некачественными. Из двух десятков видов творога два проверку не прошли. Есть и фальсифицированные продукты.

Ростовский центр стандартизации и метрологии исследовал 20 образцов мясных рубленых полуфабрикатов. И в пяти из них обнаружены бактерии группы кишечной палочки и превышение количества микроорганизмов, что может привести к пищевому отравлению. А на упаковке с говяжьими котлетами вообще не было опознавательных знаков: ни адреса производителя, ни даты изготовления.

Справка "РГ"

Знак качества "Сделано на Кубани" был создан в Краснодарском крае для защиты продукции местных сельхозпроизводителей от подделок. Знак действителен два года. За этот срок производителя проверяют как минимум дважды.