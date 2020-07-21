Ученые выяснят риски заражения людей коронавирусом от крыс и ежей

Может ли человек заразиться коронавирусом от крыс и ежей, обитающих вблизи его жилища? Дать ответ на этот вопрос поможет исследование ученых Донского государственного технического университета.

Как рассказали "РГ" в вузе, ранее исследователи уже доказали возможность заражения человека от летучих мышей, ежей и крыс. Такие случаи были, например, в Нидерландах, Дании, Италии, Румынии, Болгарии и на Украине.

Ростовские ученые намерены выделить вирусы, носителями которых выступают эти животные, и с помощью молекулярной генетики выяснить, у каких из них есть наибольший потенциал к переходу в человеческую популяцию. Цель научной работы, в том числе, определить, смогут ли подобные вирусы заражать людей через дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт.

По мнению руководителя исследовательской группы, профессора Алексея Ермакова, во вспышках предыдущих коронавирусных инфекций, а также COVID-19 "виноваты" летучие мыши, от которых инфекция перешла к другим животным, контактирующими с человеком. Чтобы избежать такой ситуации в будущем, необходимо осуществлять постоянный мониторинг носительства вирусов животными и исследовать возможность их передачи человеку.

- На основе этой информации нужно строить прогнозы на будущее, как это было при СССР, когда ученые постоянно изучали необычные случаи гибели животных и возможность заболевания от них людей, - считает Алексей Ермаков.

Исследование донских ученых проводится в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований.