В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка

Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей. Недобросовестное отношение чиновников к выполнению своих обязанностей (часть 1 статьи 293 УК РФ - халатность) привело к серии половых преступлений в отношении 10-летней девочки.

Жителю Советского района и его 15-летнему пасынку предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней родственницы. Шокирующая история всплыла наружу, когда девочка приехала погостить в Севастополь к крестному и тете. Им она и рассказала о чудовищных фактах.

- По указанию и.о. руководителя ГСУ Владимира Терентьева следователи незамедлительно подключились к проверке изложенных фактов, которые нашли свое подтверждение, - рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства. - Отчим и старший брат с 2014 по май 2020 года совершали в отношении девочки преступления сексуального характера, держа ее в страхе. Сама она призналась, что пыталась рассказать матери о насилии, однако женщина сейчас этот факт категорически отрицает.

Отчим и старший брат девочки уже заключены под стражу. Однако следователей заинтересовала работа соцслужб: выяснилось, что ранее семья состояла на учете в ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб", но в феврале 2019 года была досрочно снята с социального патронажа.

- Однако по данным по состоянию на июль 2020 года, семья находилась в социально-опасном положении, - рассказали в СКР. - Дети проживали в условиях антисанитарии, мать и отчим нигде не работали, периодически употребляли спиртные напитки. Несмотря на это, должностные лица соццентра не проводили профилактические мероприятия с семьей, что способствовало совершению на протяжении длительного времени особо тяжких преступлений в отношении ребенка.

Сейчас пострадавшая девочка находится у родственников, еще двое детей - мальчики 8 и 12 лет - изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, назначены соответствующие экспертизы.