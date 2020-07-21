Новости

В омском "Авангарде" 20 игроков и сотрудников заболели коронавирусом 13:27
Террорист из Луцка имеет две судимости и психиатрический диагноз 13:25
На Среднем Урале нашли нарушения в оказании помощи пациентам с COVID-19 13:21
В Новороссийске мужчина попытался провезти патроны в коробке от телефона 13:19
В Петербург ко Дню ВМФ доставили мощи Феодора Ушакова 13:18
Американские танки Abrams с активной защитой перебросили в Европу 13:15
Парламентарии Союзного государства наградили победителей "Славянского базара в Витебске" 13:13
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции 13:08
В Крыму три новых экотехнопарка на треть сократят объем мусора 13:06
Крупнейшая научная сенсация Германии случайно нашлась в подвале 13:05
Кадыров пригласил Помпео в свое родовое селение в Чечне 12:59
Создана самая большая и подробная 3D-карта Вселенной 12:57
АвтоВАЗ объявил о старте продаж внедорожника Niva 12:55
В Югре ликвидировали несколько крупных лесных пожаров 12:53
Выявлена связь между потреблением фруктов и овощей и риском диабета 12:52
Во Франции пассажирам поездов предложили самостоятельно измерять температуру 12:50
Исследователи рассказали о музыкальных предпочтениях россиян 12:46
Названо имя злоумышленника, захватившего автобус с заложниками в Луцке 12:38
Путин: Продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна вырасти до 78 лет 12:37
Умер известный шансонье Бока 12:30
В Госдуму внесен проект о ежегодной индексации всех видов пенсий не ниже инфляции 12:29
Немцы выступили против строительства завода Tesla 12:25
МЧС предупредило о возможных смерчах над Черным морем 12:24
Начальника угрозыска Батайска обвинили в избиении задержанного 12:22
Жителя Татарстана осудили за убийство бывшей жены и двоих сыновей 12:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
21.07.2020 13:06
Рубрика: Экономика

В Крыму три новых экотехнопарка на треть сократят объем мусора

Текст: Алексей Вакуленко
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

В рамках регионального проекта "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" к 2024 году в Крыму планируется построить три экотехнопарка и семь мусороперегрузочных станций. Об этом на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксенов.

Фото: Сергей Винник/РГ
Крымчанин запатентовал установку для производства бензина из мусора

По его словам, предполагается, что инвесторы вложат в проект около шести миллиардов рублей. В селе Тургенево Белогорского района планируется разместить экотехнопарк для обработки, обезвреживания, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов, еще два комплексных полигона - в Сакском и Ленинском районах. Причем, на последнем предусмотрены переработка стекла, пластика, строительного мусора (в щебень) и компостирование.

- Реализация этого проекта позволит сократить количество мусора, который сейчас захоранивается, с одного миллиона до 300 тысяч тонн в год, - подчеркнул Аксенов. - Остальная часть отходов будет утилизироваться и обрабатываться.

Глава республики также анонсировал обсуждение крымскими властями отказа от повсеместного использования крупными торговыми сетями полиэтиленовых пакетов и переход на бумажные упаковки.

В регионах Экономика ЖКХ Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Названо имя злоумышленника, захватившего автобус с заложниками в Луцке
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Силуанов: Подозрения в хакерских атаках экономике России не навредят
Международные полеты возобновятся из шести городов России
В России появится универсальный двигатель для самолетов марки Су
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками