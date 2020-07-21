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21.07.2020 15:49
Рубрика: Происшествия

В Крыму в ДТП погибли два человека

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Вблизи поселка Октябрьского в Красногвардейском районе Крыма в результате столкновения легкового автомобиля Lada Priora и микроавтобуса Volkswagen погибли два человека. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

В Крыму два человека погибли в ДТП с мопедом и легковушками

Инцидент произошел днем во вторник 21 июля около 14 часов. По предварительным данным, двигавшийся со стороны Симферополя в сторону Джанкоя водитель Lada Priora при обгоне не справился с управлением и врезался в микроавтобус, что двигался по своей полосе в противоположном направлении.

В результате аварии водитель и пассажир легкового авто погибли, а водитель и пассажир Volkswagen получили травмы. Сейчас на месте ДТП работают врачи, сотрудники полиции и МЧС.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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