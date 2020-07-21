В Новороссийске мужчина попытался провезти патроны в коробке от телефона

Сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции Новороссийска на железнодорожном вокзале задержали 45-летнего жителя Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте.

В его дорожной сумке находилась коробка от телефона с боеприпасами. Подозреваемого доставили в дежурную часть, где во время досмотра личных вещей стражи порядка обнаружили и изъяли у него 55 патронов различного калибра без соответствующих разрешительных документов.

Как установили в экспертно-криминалистическом центре УТ МВД России по ЮФО, патроны признали боевыми и пригодными для использования по назначению. В арсенале оказались изготовленные заводским способом боевые припасы к нарезному автоматическому огнестрельному военному оружию отечественного и иностранного производства.

По словам задержанного, он нашел патроны несколько лет назад в Южном районе Новороссийска. Тогда он закопал находку, а сейчас вернулся и забрал боеприпасы, планируя изготовить из них петарды.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов). Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.