Детям с Крайнего Севера разрешили поехать на юг

Южный отдых для детей с Ямала в этом году долгое время был под угрозой срыва из-за пандемии. Как только ситуация позволила, и число зараженных медленно пошло на спад, власти разрешили ребятишкам выезжать за пределы региона.

Готова теперь и принимающая сторона в Краснодарском крае. Правда, осталась всего одна летняя смена. 1500 детей поедут в лагеря "Орленок" и "Премьера". Все - из семей, считающихся особо нуждающимися: малоимущих, многодетных, а также инвалиды, сироты и т. д. В списке - и дети врачей, которые участвуют в лечении больных коронавирусом.

Все они отправятся на море за счет бюджета автономного округа. Им полностью оплачивается дорога до места отдыха и обратно, а также путевка в лагерь.

Вопрос направления в летние лагеря Крыма пока остается открытым: регион по-прежнему не принимает детские группы из других областей.

Как отмечают врачи, отдых детей Крайнего Севера на южном море очень важен для формирования иммунитета. Так, на Ямале температуры достигают минус 50 градусов зимой. При этом по несколько месяцев в году стоит либо полярная ночь, либо полярный день.