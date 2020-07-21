На Ямале нашли отлично сохранившиеся останки мамонта

В Ямальском районе на берегу озера Печевалавато в окрестностях Сеяхи обнаружили фрагменты скелета с мягкими тканями.

Кости обнаружили местные жители. О находке рассказал ученым глава села Станислав Вануйто, сообщается в группе Научного центра изучения Арктики во "ВКонтакте". Экспедиция археологов отправится на место завтра. Специалисты изучат останки и соберут информацию о том, где еще в этом районе могут быть захоронены древние животные.

Информацию о таких местах нужно зафиксировать для последующих исследований. Ученые не исключают вероятности того, что в иле озера могли сохраниться остальные части скелета. Несмотря на то, что на Ямале довольно часто находят останки мамонтов, каждая подобная находка помогает науке приблизиться к разгадке того, от чего вымерли эти могучие создания.