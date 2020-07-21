На Ямале оленям начали вживлять микрочипы

На Ямале продолжается эксперимент по чипированию оленей. Напомним, здесь выпасается самое большое стадо рогачей в мире - уже почти 900 тысяч животных.

Как рассказали в службе ветеринарии ЯНАО, 22 тысячи оленей уже "оцифровали". Вот как происходит этот процесс. Электронную бирку закрепляют у оленя в ухе. В ней зашифровано досье на рогача: его возраст, вес, пол, данные о репродуктивности, прививках и ветеринарном статусе. И, как говорят разработчики программного продукта, эти данные в перспективе можно пополнять. Например, ввести опцию по контролю веса и т. д. Считывается информация, когда животное проходит через рамку кораля - загона для оленей. На экране компьютера тут же высвечивается его "портфолио".

- Мы долго искали оптимальный вариант, куда именно вживлять электронную метку, - рассказывает руководитель проекта по цифровизации стада Александр Бердников. - Дело в том, что при подкожном чипировании с северным оленем очень сложно работать: чтобы подойти и считать метку прикосновением устройства, необходимо жестко фиксировать животное, а для этого требуется несколько человек. Поэтому решили использовать ушные бирки, которые традиционно применяются при мечении оленей, только с электронным наполнением.

К слову, обычные бирки на Ямале есть уже у 224 тысяч животных. То есть почти у каждого четвертого оленя. Стоит микрочип 70-80 рублей, традиционная метка почти в три раза дешевле - 20-30. Но цифровая куда функциональнее и информативнее.

Как рассказал Максим Максимчик, директор Ямальской опытной станции, микрочипирование позволит улучшить качество селекции. Можно будет гораздо эффективнее вести подбор и оценку быков-производителей по качеству потомства, в том числе по продуктивности их дочерей. Закреплять важенок за конкретными быками-производителями для получения потомства желаемого качества. Вести "в цифре" приписку телят к матерям. Это поможет в создании системы оценки скрещивания животных для улучшения продуктивности и повышения экономической эффективности хозяйств и оленеводства в целом.

Кроме того, информация в электронном досье позволит моментально определять, какие животные уже получили вакцину от сибирской язвы, а какие - нет. Напомним, четыре года назад на Ямале разразилась эпидемия этой болезни, тогда погибло 2500 оленей. Поэтому специалисты в регионеф уделяют огромное внимание проблеме: каждый год сотням тысячам животных ставят прививки от этого смертельного недуга.